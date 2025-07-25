金門鎮總兵署修復落成　明傀儡戲與南音登場

清金門鎮總兵署，颱風災損修復工程落成，恢復原有風貌。（金門縣政府提供） 中評社金門7月25日電／清金門鎮總兵署為金門最重要文化地標，但遭杜蘇芮颱風侵擾而損毀，歷經一年的修復，終於恢復原有風貌。為了慶祝總兵署修復落成，金門縣政府將於7月26日下午6時辦理落成盛典。本次落成儀式遵循傳統風俗，特別邀請金國興戲團進行傀儡戲演出。為了表示對匠師崇高敬意，於活動中邀請匠師進行修復心路歷程分享及致贈感謝狀。



金門縣政府文化局指出，清金門鎮總兵署位於金門縣金城鎮北門里，相傳是明萬曆辛丑年（西元1601）進士許獬讀書的地方“叢青軒”。康熙年間，金門第一任總兵陳龍將總兵署由金門城遷設於此，後經多次擴建成今日規模。金門縣公署、金門縣政府、行政公署、金門防衛部、金門縣警察局等機關都曾進駐總兵署所在地，見證金門數百年來政務更迭與時代遷流。現則轉型為金門的重要觀光文化景點。



總兵署修復工程自去年7月啟動，獲文化部文化資產局補助新台幣1300萬元，於今年5月完工、7月完成驗收。文化局響應文化部文化資產局政策，提升匠師尊榮感，特別致贈感謝狀，並邀請匠師分享修復心路歷程。匠師特別分享，在修復過程中，秉持“舊材堪用、物盡其用”之原則，盡可能保留原有建築材料，並優先選用金門在地材料進行修復。同時，致力於減少修復量體，堪用構件絕不輕易敲除重作，力求在恢復古蹟原貌的同時，減少對環境的負擔。



文化局指出，落成盛典由創立於1937年的金國興劇團演出傳統傀儡戲揭開序幕。劇團由許師舜創立，現由其孫許誠傑承續薪傳，為第三代團主，傳承藝脈逾八十載。接著由金門縣文化獎得主陳金潭吟唱南音，為落成祝賀添彩，也為古蹟增添許多風采。



文化局透露，傳統表演藝術僅為序曲，未來每逢週末，皆有精彩南音與傀儡戲接力登場。展現金門在地濃厚的閩南文化力。同時，邀請民眾亦可到今年剛獲金門文化百大基地的甄洋樓，換上古裝，坐在總兵署前，靜賞傳統戲曲，彷若置身於百年前的金門。



文化局強調，為活化總兵署空間，將在暑假期間推出一系列傳統表演藝術展演活動，自8月1日起每週五晚間19點輪番登場。展演安排在晚間7時，搭配熱門“夜遊後浦”導覽遊程，讓遊客在等待導覽開始前先欣賞一場原汁原味的傳統演出，為金門觀光旅遊注入更多文化深度與美感，也展現縣府推廣文化資產活化的決心。