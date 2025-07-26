台美合作太空港？蘇清泉：或涉中美衛星競爭

國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月26日電（記者 蔣繼平）美國推動發展太空港計劃，美國在台協會（AIT）日前突然在臉書提及美台正洽談合作，屏東九棚有潛力升級為未來的太空港。中國國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉接受中評社訪問指出，屏東交通、電力都有問題，要落實太空港還有很大一段路要走。美國不會平白無故拋此議題，他認為與中、美在低軌衛星領域的競爭日趨激烈有關，也有在鋪陳引進“新型的核電設備”到台灣的劇本。



蘇清泉，屏東東港人，屏東安泰醫療社團法人創辦人，現任國民黨不分區“立委”，並擔任屏東縣黨部主委。可望代表國民黨參選2026年屏東縣長。



太空港主要運作“可重複使用”的太空載具（Reusable Launch Vehicles, RLV），且一般使用者也可以搭乘，並非只有訓練有素的太空人才能上機。



另個重點是“次軌道飛行”（Sub-orbital Flight）的技術，太空飛行器飛到100公里高的太空邊緣（卡門線），在幾乎無空氣阻力的太空高速滑行，最後返回地球另一端的目的地降落。一般飛機在約10公里高的大氣層內飛行。



蘇清泉表示，美國差不多有十個地方在做太空港，台灣也跟進這個議題合作，這是一個好的想法，但首先要問技術成熟了沒？看起來還不成熟，應該就是先喊喊。且回歸基本面，目前最不切實際的地方在於，九棚現在一片荒煙漫草，不但交通不便，基礎建設付之闕如，連像樣的公路都沒有，何況要建個太空港。



蘇清泉表示，第二，太空港需要比較大的電力，這點比較弔詭。屏東縣本來是電力輸出的縣市，核三廠兩個反應爐，原本一年總共可以發出160億度的電，但現在都已經歸零了，哪來那麼大的電力？因為太空港需求的電力的量很大，比輝達亞洲總部的用電量不相上下，甚至還高。



蘇清泉表示，如果電力需求量大，那是不是代表預留一個伏筆，說要引進“新型的核電設備”？美國正在積極發展新型核能技術，例如小型模組化反應爐（SMR），甚至也有美國核電專家說台灣至少要一座新式核電廠，看起來是有這個傾向，要把核三廠拿來設新的核能發電，美國會支持，讓台灣再給美國人賺一筆。