台北下大雨　藍抗罷選前之夜府前登場

國民黨在府前凱道舉辦反罷免選前之夜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月25日電（記者 張嘉文）由綠營發起的大罷免投票將在26日登場，25日晚的選前之夜，中國國民黨在府前的凱達格蘭大道舉辦大型造勢活動，藍營大咖齊聚，包括國民黨主席朱立倫、馬英九、“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人。民眾黨主席黃國昌也會現身力挺，呼籲支持者26日一定要出門，投下不同意罷免票。



24席中國國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。8月23日還有第二波罷免投票，有7位藍委罷免案。



由於今天台北的天氣受颱風影響，一整天都下著大雨，到了傍晚雨勢雖轉小，但活動開始前一小時，人數僅呈現半滿狀態，現場先排出約一萬張椅子，這場選前之夜的造勢，能吸引多少藍白支持者到場力挺備受關注。



今晚凱道選前之夜將由國民黨“立委”謝龍介、台北市議員李明賢、鍾沛君、柳采葳主持，除了朱立倫、韓國瑜、馬英九、蔣萬安、盧秀燕，還有新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、基隆市長謝國樑、中廣前董事長趙少康、台大前校長管中閔等都將出席。



民眾黨方面，除黃國昌外，停職中也面臨罷免投票的新竹市長高虹安，以及支持白營的網紅館長陳之漢也會到場。



根據晚會流程，將由高虹安、“立委”高金素梅、管中閔，馬英九、趙少康、陳之漢、黃國昌、韓國瑜依序上台助講，國民黨縣市長與“立委”也將陸續上台懇託，在最後關頭號召全民不同意罷免。



活動最後階段，將由朱立倫主席帶領全場，做不同意罷免的最後宣誓，期待匯集不同黨派力量共同保衛台灣民主。活動現場也有創意文宣品的販售，並擺設扭蛋機邀請大家一起扭轉綠色恐怖，以及領取各式可愛的反罷免貼紙，讓大家表達自己的訴求。

