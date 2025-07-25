台軍方：漢光演習完成412項聯戰課目演練

台漢光演習想定架構。（照片：台軍方） 中評社台北7月25日電／台軍“漢光41號”演習實兵演練於9日至18日進行10天9夜晝夜連續演練。台軍方今日指出，操演全程以大陸各項攻台可能行動設計演習想定，誘導三軍各級部隊完成412項重要聯戰課目演練，有效達成本次演習訓練目標。



“立法院外交及國防委員會”28日將邀請“國防部長”顧立雄報告“漢光41號演習實施成果、檢討與後續策進作為”，並備質詢。“國防部”今天已將書面報告送交“立委國會辦公室”。



《中央社》報導，台“國防部”在書面報告指出，“漢光41號”演習實兵演練採實兵、實地、實時、實裝、實況的實戰化訓練方式，操演全程以大陸各項攻台可能行動設計演習想定，誘導三軍各級部隊完成412項重要聯戰課目演練，有效達成本次演習訓練目標。



台“國防部”表示，將“漢光41號”演習的應處成果檢討暨策進作為，區分為5大層面探討，分別為：有效應對灰帶襲擾、快速反應備戰部署、強化戰略溝通機制、提升後備部隊戰力、建構重層防禦部署。



針對有效應對灰帶襲擾的策進作為，台“國防部”指出，為使軍隊應對大陸各項襲擾行動符合國際及“國內”法規，並強化各級在武裝衝突中遵守人道法的信念，將持續以法律因素作為軍事行動考量要項，確保各級指揮官在預應威脅或武裝衝突時的正當性。



至於快速反應備戰部署的策進作為，台“國防部”表示，為強化防衛作戰後勤支援效能，持續檢討整合民間運輸能量，採機動化、貨櫃化、模組化方式，執行物資分散屯儲、阻絕資材及水雷裝載運輸等後勤支援作業，藉“用兵後勤系統”建構後勤共同圖像，即時掌握各類物資調度需求，提升備戰部署整體執行能量。