高少凡：台無條件配合美國　風險不減反增

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中7月28日電（記者 方敬為）外媒披露台灣以官方名義宣布資助以色列屯墾區建設，引發爭議。東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，台灣高調資助以色列其實是在向美國表達願配合美方的國際戰略布局，可以發現在差不多同時間，AIT也主動宣布有意與台灣合作“太空港”計劃，其實兩者是相同脈絡。



高少凡表示，“賴政府”為了獲取所謂的政治紅利，極盡所能的傾美，一方面是企圖提振內部支持率，另一方面則是希望能換取美國的安全保障，台灣認為，當台灣能夠成為美國在戰略部署當中不可或缺的一員，美國就必須對台有安全承諾。但其實並非如此，美國對台灣縱使有需求，卻是建立在美國利益之上，並不代表台灣是美國的利益之所在，而台灣的冒進反而伴隨安全風險上升，不可不慎。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



以色列近期加強加沙走廊的的軍事行動，造成大量平民死亡，引起多國譴責。然而，台灣近日卻被媒體披露，官方承諾捐款資助以色列在約旦河西岸屯墾區的健康醫療計劃，打破國際社會對於與以色列佔領區互動的慣例。台官方22日對此回應，與以色列是就醫療合作前景交換意見，強調是基於人道，希望能為世界上欠缺醫療資源的民眾，提供必要的關懷與協助，目前雙方仍在討論當中。



高少凡表示，台灣與以色列並無正式外交關係，但有趣的是，台灣官方每逢碰到與以色列有關的國際事件，立場總是很鮮明的站在以方，此舉顯然是為了展現與美國政府支持以色列的戰略一致性，是在向美國表達願配合美方的國際戰略布局。



高少凡提到，台灣藉由支持以色列，對外塑造與美國同一陣線的形象，更是向美國表達，台灣有能力在國際社會中扮演角色，尤其是支持美國外交、戰略路線的重要一員。研判台灣官方的想法是，只要能夠透過各種手段增加國際能見度，只要能夠讓美國與美國的盟友感受到台灣的能力，台灣就越安全，因為這些國家提供某種程度的保護傘。