林佳龍訪日　會晤首相熱門人選高市早苗

左起日華懇事務局代理局長佐佐木紀、日本眾議員古屋圭司、林佳龍、高市早苗、台駐日代表李逸洋、日華懇事務局長木原稔。（照片：Furuya Keiji臉書） 中評社台北7月25日電／日本“日華議員懇談會”會長、自民黨眾議員古屋圭司今天在臉書發出與台“外交部長”林佳龍及台駐日代表李逸洋合照，表示在林佳龍前往2025年世界博覽會（大阪關西世博）之前，雙方會面進行意見交換。被視為下任首相熱門人選的日本眾議員、前經濟安全保障大臣高市早苗也在現場。



日本20日舉行第27屆參議院選舉，自民黨執政聯盟未過半，政局動蕩，林佳龍訪日行程受矚目。高市早苗4月曾訪台。



根據日本電視新聞網NNN與讀賣新聞21、22日實施電話民調結果出爐。“如果是以自民黨為主的政權持續執政的話，誰最適任當首相？”結果高市早苗獲得26%支持率高居第一，其次是農林水產大臣小泉進次郎（22%），現任首相石破茂的支持率僅8%。



根據《中央社》報導，林佳龍行程低調，停留東京期間，曾造訪位於白金台的台北駐日經濟文化代表處，這是台“外交部長”首度走進駐日代表處視察，之後將赴大阪世博考察。林佳龍在李逸洋陪同下，與日本自民黨重要人士會面。



古屋圭司在發文中指出，“在台灣‘外交部長′林佳龍前往世博視察前，進行意見交換”，並附上他與林佳龍、李逸洋、日華懇事務局長木原稔、日華懇事務局代理局長佐佐木紀等人一起比贊的合照，坐在林佳龍身邊的高市早苗成為焦點。



目前日本政局正處於動蕩期。執政聯盟自民黨與公明黨在日前的參議院選舉中失利，首相兼自民黨總裁石破茂遭遇黨內外責難，政局出現重大變化。



古屋圭司在貼文中表示，參院選舉對自民黨是一場嚴厲的審判。從下周起，他將與同志議員在東京針對未來局勢進行模擬演練，做好應對準備。



他坦言，自民黨在眾議院選舉、東京都議會選舉，以及參議院選舉這3場大型選舉都沒有能夠獲得國民信任，更何況在參議院選舉之前，石破明確表示“執政黨過半是必達目標”，“歷代總理中，沒有哪位能像他這樣斷言。而作為一個領導人，就必須對自身的言行負責”。



至於何時交棒，古屋認為，由於8月6日、9日的原爆追悼儀式，以及8月15日的戰歿者追悼儀式等重要政治行程即將舉行，“總理應該以總理的職責完成這些行程後，依自身判斷決定退任”。他還提及，去年的岸田文雄就是在8月14日宣布辭職，並在9月舉行了自民黨總裁選舉。



林佳龍在日本參院大選後即訪日，並與目前民調領先、最被看好出任下任首相的高市早苗會面，受到關注。