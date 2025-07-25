國民黨抗罷選前之夜　小草到的不多

國民黨25日晚在府前凱達格蘭大道，舉辦選前之夜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月25日電（記者 張嘉文）由綠營發起的大罷免將在26日投票，31席抗罷的中國國民黨籍“立委”25日晚上在府前凱達格蘭大道舉辦大型造勢活動。台北今天雨勢不斷，間接影響前來參加“選前之夜”的人數，在6點半開場前的半小時位子還沒坐滿。



今晚活動相較4月26日的“戰獨裁”凱道造勢非常不同的是，民眾黨支持者出席並不踴躍。和之前藍軍造勢近十分之一都是小草帶著台灣民眾黨前主席柯文哲面具，到場表達怒氣的場景非常不同。



今天的活動除了藍營大咖集結外，民眾黨方面，包括黨主席黃國昌，停職中、面臨罷免投票的無黨籍新竹市長高虹安，及支持白營的網紅館長陳之漢也會到場。因此沒有大批小草現身造勢現場，就特別引起關注。



今晚凱道選前之夜將由國民黨“立委”謝龍介、台北市議員李明賢、鍾沛君、柳采葳主持。國民黨主席朱立倫、國民黨籍“立法院長”韓國瑜、馬英九、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，還有新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、基隆市長謝國樑、中廣前董事長趙少康、台大前校長管中閔等都將出席。



根據晚會流程，將由高虹安、“立委”高金素梅、管中閔，馬英九、趙少康、陳之漢、黃國昌、韓國瑜依序上台助講。國民黨縣市長與“立委”也將陸續上台懇託，在最後關頭號召全民不同意罷免。