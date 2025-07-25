連勝文籲抗罷　台灣未來不能讓青鳥決定

國民黨副主席連勝文25日晚間到新竹市站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月25日電（記者 盧誠輝）7月26日罷免投票，新竹市是全台唯一的雙罷選區（停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐），備受外界關注。新竹藍白陣營25日晚間舉辦“決戰惡罷反綠之夜”，國民黨副主席連勝文助講時表示，明天一定會贏，台灣不能讓青鳥決定社會未來的價值。



新竹市藍白陣營25日晚間舉辦“決戰惡罷反綠之夜”活動，包括中國國民黨副主席連勝文、國民黨籍“立法委員”邱鎮軍和柯志恩、無黨籍“立法委員”陳超明、前藍委鄭麗文、國民黨籍前新竹市長林政則、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、歷史哥李易修等人都到場站台助講。



連勝文指出，審預算、監督政府本來就是民主政治最重要的監督與制衡，民主政治少了監督與制衡就不叫民主政治，而是獨裁。民進黨現在已經控制行政、司法、考試、監察，還有本來應該獨立的司法，也已經被民進黨當作武器拿出來殺。



連勝文提到，全台灣已經有百分之九十的資源和權力都握在民進黨手上，但民進黨還覺得還不夠，就是想要百分之百的控制，民進黨就是想在台灣當土皇帝。民進黨執政後到底做了些什麼事情？賴清德現在不只在民進黨內找敵人，民眾黨前主席柯文哲被羈押到連726都不能投票，國民黨的黨工和幹部也一個一個被抄，這樣公平嗎？



他說，民進黨現在就是不擇手段，但他相信台灣的民眾絕大多數都是理性的，在台灣社會善良的人一定比民進黨這些惡人還多，明天所有善良與有正義感的台灣民眾一定都要出來投票，反對罷免，反對政治霸凌，不要讓少數霸凌多數，不要讓少數去扭曲台灣社會的善良價值。



連勝文強調，台灣民眾絕對不要退縮，7月26日這一戰一定要讓台灣社會回復正常，今年本來不應該是選舉年，政府應該要好好做事情，但台灣社會現在卻變成全部都是惡意與衝突，這些叫自己鳥的人就像“半獸人”般把台灣搞得一蹋糊塗，台灣絕對不能讓這些“半獸人”來決定台灣社會的未來價值，所以7月26日一定要出門投下不同意罷免票。