李縉穎：黑熊、青鳥、綠蟾蜍一定要除掉

國民黨新竹市黨部主委李縉穎出席新竹市“決戰惡罷反綠之夜”活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月25日電（記者 盧誠輝）7月26日罷免投票，新竹市是全台唯一雙罷選區（停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐）。新竹藍白陣營25日晚間舉辦“決戰惡罷反綠之夜”，國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，“黑熊”、“青鳥”、“綠蟾蜍”是台灣三寶，一定要除掉。



李縉穎強調，民進黨現在看到藍白的氣勢越來越強，已經開始在內部找“背鍋俠”了，那就是挑起這場大罷免的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，因此明天一定要讓大罷免大失敗，柯建銘就會被民進黨逼著辭去不分區“立委”，未來新竹市就再也沒有柯建銘了，所以守住鄭正鈐和高虹安就是罷免柯建銘。



新竹市藍白陣營25日晚間舉辦“決戰惡罷反綠之夜”，中國國民黨副主席連勝文、國民黨籍“立法委員”邱鎮軍和柯志恩、無黨籍“立法委員”陳超明、前藍委鄭麗文、國民黨籍前新竹市長林政則、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、歷史哥李易修等人都到場站台助講。



曾任柯文哲幕僚的李縉穎指出，台灣現在有三寶，那就是“黑熊”、“青鳥”、“綠蟾蜍”。所謂的“黑熊”是什麼？就是販賣戰爭恐懼，要大家去買救災包，但現在台南出現這麼嚴重的災情，這些黑熊有去救災嗎？不會救災的黑熊就是狗熊。



李縉穎提到，現在大家在路上也常看到一堆所謂的“青鳥”，他們搞出來的大罷免根本就是浪費社會資源，造成台灣社會嚴重對立，這些青鳥根本就是是非不分的傻鳥。



他說，什麼又是“綠蟾蜍”？就是民進黨的側翼網軍。大家應該都還記得，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴後，民進黨的側翼網軍竟然還發文贊成，這根本就是腦袋壞掉，而民進黨現在搞大罷免就是獨裁。



李縉穎認為，民進黨現在只會整天抹紅別人，說所有藍委都舔共，但真正的“共諜”都在民進黨裡面，所以台灣絕對不能讓這些三寶來決定台灣未來的命運，一定要除掉這三寶，所以明天大家一定要站出來投下不同意罷免票。