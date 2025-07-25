馬英九：大罷免卑劣　這是不信“賴”投票

馬英九批評賴清德不值得信賴。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月25日電（記者 張嘉文）7月26日罷免投票登場前，中國國民黨25日晚於府前凱道舉行“不同意罷免”選前之夜，馬英九上台助講表示，賴清德雖然“姓賴”，但不值得大家信賴，呼籲大家將這次投票，變成對賴清德的不信賴投票，一起出門投下不同意罷免。



台北今天雨勢不斷，傍晚下班後陸續有國民黨支持者趕來聲援，活動在六點半開始後沒多久便塞滿人潮，眾人跟著台上吶喊口號，士氣相當高昂。



馬英九上台致詞時表示，今晚來凱道是為了明天投下重要的一票，這一票是來對抗“綠色恐怖”迫害人權的“賴政府”，如果家明天不站出來，讓維護“國家利益”的好“立委”被罷免，將使台灣社會沉淪。



馬英九接著說，明天這一票，不只要防止好“立委”被罷免，更要對賴清德上任以來種種出賣台灣利益的劣蹟表達最強烈的抗議，這就是人民對賴清德的不信賴投票、不信任賴清德的投票。



馬英九表示，他執政過8年，當然瞭解罷免本來不是民主政治的常態，如果是針對個別貪腐腐敗的“立委”發動罷免，當然是符合民主制度精神。但像民進黨“立院”黨鞭柯建銘這樣發動的大罷免，本來就是赤裸裸的黨派鬥爭，抹煞所有在野黨“立委”的貢獻，更是抹煞台灣6成民眾希望下架賴清德的強烈民意，這已經不是民主政治，而是骯髒的政治鬥爭。



馬英九批評，民進黨本身執政無能，放任台積電搬到美國，對於美國推動的關稅戰，賴清德也沒有因應之道，衹有不斷搞大罷免來掩飾自己的無能，仿佛大罷免就是萬靈丹，比所有“國家人民的利益”都重要，這顯然是民進黨掩護執政無能的卑劣手法，他們不能再被這種手法愚弄下去。



馬英九提及，賴清德最近說罷免是要去除“雜質”，賴清德幕僚還說要把“國軍”打掉重練。他想請賴清德告訴人民，到底誰是“雜質”？誰該被去除？為什麼“國軍”要被打掉重練？呼籲大家明天勇敢站出來投票，反對民進黨傷害台灣民主的大罷免，表達對賴清德的不信任，你雖然姓賴，但不值得我們信賴。