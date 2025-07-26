嚴震生：台灣對美關稅讓步能換到安全承諾？

嚴震生。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月6日電（記者 黃筱筠）對於美國遲未公布台灣對等關稅稅率，台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，美國至今不公布是要對台灣予取予求，而且看台灣要不要跟進日本退讓一些產業。美國總統特朗普認為台灣很有錢，隨時可以給更多，現在還在試探我們可以給到什麼地步。如果可以換到美國安全承諾也就認了，但是至今沒有看到。



關稅公布與大罷免是否有關係？嚴震生認為，對民進黨來說最不智，民進黨“國會”沒有過半，出去談判可以把“國會”當籌碼，對外說明沒有“國會”同意無法讓步，當成一個談判工具。現在美國可能會希望民進黨“國會”過半，民進黨這麼親美，要什麼都可以給，民進黨“國會”席次若過半，也不會阻擋，那台灣會被掏空。



他認為，民進黨一再表現對中國大陸有脊梁，那為什麼對美國就沒有脊梁，價值標準不一致？民進黨會回說美國沒有要拿台灣，但特朗普現在某種程度就是要拿下台灣，美國用經濟挖空台灣，那等於台灣也沒有了。關稅稅率何時公布？可能會看罷免掉幾個“立委”，如果不夠過半，是不是要等到823投票，要再罷掉幾個，說不定關稅稅率公布會繼續拖下去。



嚴震生，美國德州大學歷史系、政治系雙碩士，普渡大學政治系博士。曾任政大國關中心中國社會經濟研究所代所長、美歐研究所所長，現為國關中心兼任研究員。



目前關稅談判未有結果，但看其他國家日本、印尼等雖然關稅比原本公布要低，都付出很多產業，台灣目前看起來會用多少產業換取關稅降低？



嚴震生表示，美國說要對逆差國家懲罰，但是定出來關稅稅率並沒有一致性，大家要互惠，所以稱對等關稅，為什麼要收關稅，美國就說因爲“你對我出超”，但就是買得不夠多。一開始日本沒有讓步就是公布關稅25%，後來就公布很多產業讓步，又增加投資美國等，關稅就降了。



他指出，但是台灣不能跟日本比，日圓沒有升值，台灣新台幣已經升值13％。現在聽說台灣也要讓步，不只是開放美國農產品，還有美國汽車也要零關稅，還有對美國軍事採購，還要在美國阿拉斯加買油、台積電也去美國投資等。我們讓步這麼多，那美國應該只能課徵台灣2%關稅。

