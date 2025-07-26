李世暉：稀土牌打到美痛點　階段性取得戰果

台灣日本研究院理事長、政治大學日本研究學位學程主任李世暉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月26日電（記者 鄭羿菲）針對美國總統特朗普撤銷H20晶片出口中國限制，台灣日本研究院理事長、政治大學日本研究學位學程主任李世暉接受中評社訪問表示，特朗普應在中美談判中拿到想要的東西，中國可以說非常巧妙地打出管制稀土出口這張牌，確實打到美國痛點，階段性取得一定戰果。



特朗普日前撤銷輝達H20晶片出口中國的禁令，這與特朗普3個月前的態度是180度大轉彎，當時特朗普除禁止H20晶片出口中國外，同時也對中祭出高達145％的高關稅。



李世暉為日本京都大學經濟學博士，現為台灣日本研究院理事長、政治大學國際事務學院專任教授兼日本研究學位學程主任，安倍晉三研究中心主任，研究專長包括日本經濟安全、日本科技產業。



李世暉接受中評社訪問表示，特朗普解禁輝達H20晶片輸陸，這樣的轉變並不令人驚奇，因為特朗普一直都在變，從政治學或國際關係的角度來看，可以認為特朗普在中美談判中，拿到想要的東西了，或許是稀土解禁、或許是重新採購美國農產品、或許是考慮購買波音客機，或是中國願意在某些領域讓步。



李世暉說，其實中美手上各自的籌碼都很多，現在釋放給對方的都不是最核心的籌碼，就連稀土也是，因為稀土的替代並不難找，在2010年中日釣魚台爭議事件中，中國就曾以稀土禁止出口制裁日本，日本立刻回收電子產品重新提鍊稀土，也與印度合作開採提煉稀土，只是美國還沒決定與其他國家合作提煉稀土。



李世暉認為，提煉稀土並不是技術很難的產業，也不是衹有中國才有，但因為對環境高污染性，美國現在自己發展相關產業，也還沒去找其他國家合作提煉稀土，若美國決定這麼做了，那中國管制出口稀土這張牌就沒用了。這張牌短期內可以讓美國、讓日本很痛，但並不能長期卡住。