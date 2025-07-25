館長穿柯戰袍反惡罷“吃屎哥”丟冥紙鬧場

陳之漢替藍營站台助講。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月25日電（記者 張嘉文）7月26日罷免投票前夕，中國國民黨25日晚間於府前凱道舉行“不同意罷免”選前之夜，大批民眾不畏風雨集結。傍晚6時許，館長陳之漢開講時，爭議網紅“吃屎哥”游兆霖試圖闖入現場撒冥紙茲事，與群眾發生肢體衝突，維安員警及時介入，衝突未升級。另有一名女子身體不適送醫，也確定無大礙。



“吃屎哥”游兆霖曾經因為打賭輸了，上傳自己吃大便的影片。他也自稱是“吃屎哥”。



網紅“館長”陳之漢今穿一身全白的“柯文哲戰袍”上台宣講，才剛發言沒多久，就遇“吃屎哥”游兆霖撒冥紙抗議，他隨即透過麥克風呼籲不要讓對方受傷，只要和平將他請出去就好，還酸說“青鳥已是瀕臨絕種的物種。”



由於現場出現騷動，也讓一位女性支持者因為過於激動而換不過氣倒在地上，在現場工作人員緊急處置送醫後沒有大礙。



力挺在野合作對抗民進黨的陳之漢，一上台就痛批執政9年卻在街頭製造分裂和對立，用司法迫害柯文哲，讓前台北市副 市長彭振聲妻子跳樓，不顧物價、通膨，都是在他背後執政的民進黨。



但陳之漢話還沒說完，“吃屎哥”游兆霖突從主舞台側方闖入，從包包中拿出數張冥紙朝舞台撒，並大喊“支持大罷免”等語，旋即被現場群眾包圍，雙方發生肢體衝突。現場出現一陣騷動，見過各式大場面的館長相當鎮定，立即喊“小心！不要壓著他，請出去就好，不要讓他受傷，青鳥已是瀕臨絕種的物種！”



陳之漢也有感而發地說，如果讓他們大罷免成功，以後只要不認同民進黨，膽敢罵民進黨，在街上就是這樣被青鳥丟冥紙，“台灣民主被民進黨玩得這麼下賤”。



陳之漢強調，台灣的民主被玩成這樣，憑什麼要罷免優秀的“立委”？他更怒轟，民進黨把人民當提款機，從來沒把民生、經濟放心中。館長認為，最近很多知名YouTuber、歌手、導演、明星表態支持大罷免，因為這些人想要長長久久吃免錢的飯。



陳之漢最後提到柯文哲，他說，今天有一個人無法到現場，希望大家跟著他喊“柯文哲，清清白白”，而他今天更穿著柯文哲戰袍，那是他2023年穿著在凱道的同一套衣服，他現在也要讓執政黨看到人民的吶喊。