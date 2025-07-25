韓國瑜：藍委賣命非賣台　綠搞政治屠殺　

韓國瑜強調藍委都在賣命，沒有罷免的理由。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月25日電（記者 張嘉文）7月26日罷免投票前夕，中國國民黨25日晚於府前凱道舉行“不同意罷免”選前之夜。國民黨“立法院長”韓國瑜上台助講時強調，到現在為止，民進黨也講不出一個理由為什麼要罷免，只抽象地說這些“立委”親中賣台，但他當院長一年半，國民黨這些“立委”不是賣台，而是賣命。



韓國瑜強調，台灣民主已到最危險一刻，民主沒有監督、制衡權力，就是一頭獨裁怪獸，拜託大家，所有好朋友明天踴躍出來投不同意罷免。



國民黨反罷免的選前之夜25日晚上6點半在府前凱道登場，全場士氣高昂，韓國瑜登場時引來現場最大的歡呼聲，許多支持者都坐不住，直接站起來揮舞著青天白日旗想看韓一眼，可以看出韓國瑜在藍營的人氣之高。



韓國瑜說，台灣民主真的已經到最危險時刻，“大罷免明天給它成功，台灣民主真的會掉到懸崖、萬丈深淵；大罷免明天給它成功，台灣民主將會退回去”，民進黨一黨獨裁，在掌握府方、“行政院”、“考試院”、“監察院”、“司法院”後，將掌握代表台灣人民的“立法院”。



韓國瑜表示，這是最關鍵時刻，到現在為止，民進黨也講不出一個理由為什麼要罷免，只抽象地說這些“立委”親中賣台，但他當院長一年半，國民黨這些“立委”不是賣台，是在賣命，每個人勤跑選區、勇於開委員會、院會、公聽會，也認真審查預算、反應民眾需求，很多中南部“立委”早上第一班高鐵到“立法院”開會，卻用一個完全沒有證據的親中賣台就把他們罷掉，這很清楚就是徹徹底底的政治大屠殺，一個不留。



韓國瑜強調，台灣民主已到最為危險一刻，再次拜託大家一定要用自己的思考，張大自己的眼睛，親自回想幾十年來，一步一腳印走到民主的今天，毀掉它會是全台人民眾的損失，民主一定要監督跟制衡，沒有監督、制衡權力就是一頭獨裁怪獸，拜託大家，所有好朋友明天踴躍出來投票，告訴大家投不同意罷免，“風雨無阻，保護民主”。