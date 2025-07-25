鄭麗文：726一定要用選票擋下賴清德獨裁

前藍委鄭麗文25日晚間到新竹市站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月25日電（記者 盧誠輝）7月26日罷免投票，新竹市是全台唯一的雙罷選區（停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐），備受外界關注。新竹藍白陣營25日晚間舉辦“決戰惡罷反綠之夜”活動，前藍委、“黨外在野大聯盟”發起人鄭麗文呼籲，726一定要用選票擋下賴清德的獨裁。



新竹市藍白陣營25日晚間舉辦“決戰惡罷反綠之夜”活動，包括中國國民黨副主席連勝文、國民黨籍“立法委員”邱鎮軍和柯志恩、無黨籍“立法委員”陳超明、前藍委鄭麗文、國民黨籍前新竹市長林政則、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、歷史哥李易修等人都到場站台助講。



鄭麗文表示，當賴清德說他要站在第一線講“團結十講”，但賴講到第四講就引發眾怒，連一半都講不到，後面六講就全都不見了，現在賴也躲起來了，因為大罷免不但沒有團結台灣，反而還分裂台灣，大罷免就是大撕裂。



鄭麗文指出，在台灣面對美國關稅的風雨飄搖時刻，現在正是關稅海嘯正要來襲的關鍵時刻，政府不團結人民，正事也不幹，只會在台灣內部搞對立與仇恨，所以台灣人民一定要手牽手心連心團結在一起，7月26日一定要風雨無阻顧台灣。



她說，好好的一場民主選舉，過去國民黨選輸就認了，但為什麼民進黨在“國會”選輸就不認？賴清德現在是“少數總統”，如果2024大選有藍白合，賴根本選不上，但藍白都尊重民主，也接受賴當選的事實，而“立委”也是大家一票一票選出來的，但民進黨選輸就翻桌，難道賴清德不姓賴？而是耍賴？台灣絕對不可以再讓民進黨任性與胡來。



鄭麗文認為，台灣現在還好還有“立法院”，否則就沒有人可以約束賴清德與制衡民進黨，所以“立法院”現在正在幫大家擋住賴清德的獨裁，擋住賴清德的政治豪賭，想把兩岸推向戰爭邊緣的野心。但賴清德的獨裁在面對美國的時候，就只會軟弱的跪舔，把台積電雙手奉送給美國，掏空台灣，未來台灣該怎麼辦？這不是賣台？什麼才是賣台？



她提到，最近看到韓國的新聞感到相當怵目驚心，過去當韓國總統尹錫悅宣布要戒嚴的時候，竟然派韓國國防部軍方跑到朝鮮去故意要挑起戰爭，這件事情已經被韓國法院所認證。而韓國的報紙還說，韓國的情報司令在戒嚴前跑到台灣來，這麼可怕的陰謀，如果不是韓國國會把它給擋下來，現在韓國已經戒嚴了，說不定韓國和朝鮮已經在打仗了。



鄭麗文強調，由此可見“國會”多數有多麼的重要，未來如果賴清德也搞戒嚴呢？未來賴清德如果也想透過挑起兩岸的戰火，變成台灣的澤倫斯基呢？如果未來賴清德想要永遠當台灣的“總統”而獨裁呢？台灣還能靠什麼來制衡賴清德的野心？台灣要靠什麼才能不打仗而護住和平？該靠什麼才能維護兩岸的和平穩定？該靠什麼才能讓台灣不捲入戰爭的地獄？該靠什麼才能讓台灣不成為下一個烏克蘭？台灣現在只剩下“國會”多數才可以擋下這些事情，所以726一定要用選票擋下賴清德的獨裁。