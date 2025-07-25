蔣萬安高喊投不同意罷免　教訓賴清德

蔣萬安呼籲出門投不同意罷免教訓賴清德。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月25日電（記者 張嘉文）7月26日罷免投票，中國國民黨25日晚間於府前凱道舉行“不同意罷免”選前之夜。國民黨台北市長蔣萬安痛批，賴清德說要團結，但他只會說不會做，“團結十講”都講不全，不管南部災區搞大罷免，所以明天大家要勇敢站出來投下不同意罷免教訓賴清德，大聲向賴清德說我們不同意。



國民黨反罷免選前之夜25日晚上6點半在府前凱道登場，蔣萬安率領台北市五位抗罷藍委王鴻薇、羅智強、賴士葆、徐巧芯和李彥秀，以及台北市議長戴錫欽和多位台北市議員一同上台，呼籲大家明天要出門投下不同意罷免票。



蔣萬安表示，最近網路流傳一句話“我愛我那小小多山的國家”，但我們那小小多山的“國家”變成了什麼樣？我們的“國家”有民主自由，但有人“立法院”選輸了就發動大罷免，選輸就翻桌，甚至還說表決多數不叫贏，非要他們選到贏才叫贏，非要他們完全執政才叫贏，台灣變成這樣，我們不同意對不對？



蔣萬安指出，政府花費數十億搞大罷免，這都是人民辛苦的血汗錢。民進黨政府說沒錢開冷氣、沒錢請手語翻譯，卻有錢搞大罷免。台灣變成這樣，我們不同意對不對？賴清德說要團結，但是他只會說不會做，連團結十講都講不全，他嘴巴講團結，卻仇恨動員、撕裂社會，摧毀台灣人的善良與團結。



蔣萬安說，我們熱愛台灣、熱愛“中華民國”，我們堅定捍衛台灣的民主與自由，但民進黨卻給人扣紅帽，到處抹紅抹黑，不止國民黨民眾黨，連陳水扁都被出征是“中共同路人”，連五月天的粉絲到自強隧道拍照都被PO上網公審，連資深媒體人劉寶傑去中正紀念堂拍照都被質問。



蔣萬安強調，我們的“國家”本來很團結，民生優先、救災第一，但當災民懇求賴清德，拜託政府協助，他卻告訴災民，要靠社區的力量；老先生要爬上屋頂修繕，我們的政府說，你要靠自己去解決，自己爬上去，民進黨官員還說救災一百分，轉過頭來還在搞大罷免。



蔣萬安說，民進黨用盡全力搞了一整年大罷免，明天我們只要勇敢的站出來，投下不同意罷免，讓民進黨的惡搞前功盡棄，票投不同意，就是教訓賴清德；票投不同意，就是守住“中華民國”的民主與自由。明天讓我們用溫暖的雙手，用手中的選票撐起台灣的民主。