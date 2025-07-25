新竹反罷最後衝刺　苗栗縣長鍾東錦現身挺

苗栗縣長鍾東錦25日晚間到新竹市力挺新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月25日電（記者 盧誠輝）7月26日罷免投票，新竹市是全台唯一雙罷選區（停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐）。新竹藍白陣營25日晚間舉辦“決戰惡罷反綠之夜”，無黨籍苗栗縣長鍾東錦現身力挺，並冒雨陪著高虹安車隊掃街。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。鄭正鈐則因有許多官司纏身，遭綠營猛攻，若遭罷免成功，將於8月1日公告罷免結果的3個月內進行補選。



新竹市藍白陣營25日晚間舉辦“決戰惡罷反綠之夜”活動，中國國民黨副主席連勝文、國民黨籍“立法委員”邱鎮軍和柯志恩、無黨籍“立法委員”陳超明、前藍委鄭麗文、國民黨籍前新竹市長林政則、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、歷史哥李易修等人都到場站台助講。



鍾東錦表示，明天大家一定要出來投票，現在唯有團結台灣才有希望，如果大家不團結，未來不知道該如何教小朋友，因為民主在台灣本來是驕傲，而大罷免就像瘟疫一樣，也是個笑話，更不應該發生，所以大家一定要用行動來反制，用行動來向民進黨說不同意罷免。



高虹安指出，她感謝所有幫助一起掃街拜票的夥伴，終於走到選前最後晚上，這次大罷免挑起社會很多不必要的仇恨跟對立，選舉過程也撕裂了很多人的心，但無論投票結果如何，都要好好來修復這座有愛的城市，所以大家明天一定要風雨無阻出門投票。



鄭正鈐說，高虹安是這次罷免案藍白合作的重要象徵，所以出門投票對新竹市有很大的意義。過去1年多，藍白立了許多法案，包括成功修財劃法、還假於民、普發現金1萬元等，但民進黨“立法院”黨團總召柯建銘不樂見想要沒收這些政策，如果大家反對，拜託一定要站出來，投下不同意罷免票。