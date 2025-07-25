藍反罷最高潮　宣布府前現場突破15萬人

現場宣布人數破15萬人。（國民黨提供） 中評社台北7月25日電（記者 張嘉文）7月26日罷免投票前夕，中國國民黨25日晚間於府前凱道舉行“不同意罷免”選前之夜。活動最高潮落在主辦單位宣布現場超過15萬人到場，人潮已溢出凱道旁的景福門，隨後由國民黨主席朱立倫上台，與立法長韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人一起喊話，呼籲明天一定要出來投票，捍衛台灣民主。



台北今晚下大雨，朱立倫說，天上下著雨，但台灣民主不能淋雨。請用不同意罷免，讓賴清德好好反省，讓人民好好過日子。



朱立倫強調，40幾年台灣民主是大家共同打拚來的，執政黨有功勞，在野黨也有努力，民主是屬於全體“中華民國”民的。



朱立倫說，40年前民進黨要創黨，當年他們說國民黨一黨獨大太久，要政黨輪替，40年後，民進黨已經選贏大選5次，這次已經連續執政第10年，賴清德既然在消滅在野黨，想要一黨獨大的獨裁，這就是40年前所有民主前輩最討厭的對象。



朱立倫強調，曾幾何時，愛台賣台由少數一撮人決定，賴清德信念變成唯一信念，不同價值就要被出征，明天是守護民主，守護經濟，是守護多元的時刻。要守護韓國瑜帶領的“立法院”。也要守護蔣萬安帶領的台北隊、侯友宜帶領的新北隊、張善政帶領的桃園隊、謝國樑帶領的基隆隊，以及花東隊、雲林隊、新竹隊。“讓賴清德好好反省讓人民好好過日子。”