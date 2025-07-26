中評現場：盧秀燕北上抗罷暖心抱抱藍委

盧秀燕要台中藍委留在選區衝刺，她幫忙北上懇託拉票。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月26日電（記者 張嘉文）7月26日罷免投票前，中國國民黨25日晚間於府前凱道舉行“不同意罷免”選前之夜。國民黨台中市長盧秀燕未陪台中抗罷藍委最後衝刺掃街，特別隻身北上出席選前之夜，以藍營一姐身分呼籲支持者，明日天氣可能不穩定，但台灣的民主、善良、團結不能被民進黨破壞，呼籲大家無論風雨如何，都要早點出門投下不同意罷免票，一起守護台灣。



盧秀燕在活動最後，也給在台上的藍委包括徐巧芯等人暖心大擁抱，看得出她在用自己的方式替藍委打氣加油。



台中有五位藍委面臨罷免投票，有三位包括羅廷瑋、黃建豪和廖偉翔將在7月26日進行投票，另兩位為江啟臣和楊瓊瓔在8月23日投票，被視為藍營2028熱門人選的盧秀燕有一席都不能掉的壓力，近日還特別請假全天候陪羅廷瑋等三人掃街，看得出其重視程度。



但在選前之夜盧秀燕在台北凱道造勢也沒缺席，她向現場群眾強調，她特別交代台中藍委待在選區做最後衝刺，由她一人北上來向各位鄉親請託，明天一定要出門投下不同意票。



盧秀燕強調，這場罷免是台灣史上最惡劣的一次選舉，“立委”去年底才選完、2月1日才就職，如今卻因民進黨敗選而啟動罷免。她批評，民進黨為了一黨之私、一人之私，不尊重選舉結果，動用人民稅金重啟投票，完全違背民主精神。



盧秀燕表示，台灣最重要的價值是民主，其次是善良與團結，但民進黨此役卻製造仇恨與對立，破壞團結、撕裂社會。投下不同意票，不只是支持“立委”，更是拒絕民進黨破壞民主、善良與團結。盧秀燕呼籲民眾，無論風雨如何，都要早起投票、提高投票率，用行動告訴賴清德與柯建銘“我們不同意”。