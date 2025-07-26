中評關注：藍團結牌能否催出投票率定生死

國民黨選前之夜的人潮空拍圖。（國民黨提供） 中評社台北7月26日電（記者 張嘉文）綠營發起的大罷免26日投票，31席“立委”陷入抗罷苦戰的中國國民黨25日晚上在凱道舉辦選前之夜，大咖全部集結，加上民眾黨助陣，眾人在大雨中聲嘶力竭向支持者高喊“一定要出門投下不同意罷免票”。面對綠營打壓、司法追殺，加上罷團進逼，空前團結的藍營，能否藉此催出投票率，決定了能否在“立院”穩住多數席次。



面對台灣史上首次出現的大罷免，罷免方和反罷方在選前倒數衝刺階段，都積極動員支持者出門投票，綜觀近5年罷免選舉投票率，約落在4成到5成之間，而罷免門檻除了同意票大於不同意票，同意票也要突破原選舉區選舉人總數1／4。



此次大罷免過程中，可以看出罷免方雖號稱是公民團體，但在綠營幫助下卻掌握了話語權，台灣社會的仇恨對立已被煽動，因此外界多評估罷免方的投票率和動員力道會非常強，相較處於防守位置的反罷方、國民黨，支持者的熱情，有無動力出門投票，或者知不知道要出門投不同意票，正是藍營催票的關鍵。



尤其26日受颱風影響，全台可能都有不小雨勢，壞天氣對罷免方和鐵桿綠來說不會問題，“天下刀子也會出門投票”的意志，是過往綠營在大小選舉掌握的優勢，但對藍營支持者來說，壞天氣卻是可能影響他們最終決定是否要出門投票的因素。

