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下雨未影響投票意願 台中投票所現人潮
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2025-07-26 12:44:40
民眾排隊等候投票。（中評社 方敬為攝）
中評社台中7月26日電（記者 方敬為）24位藍委及新竹市長高虹安罷免案投開票今天登場，台中市上午雨勢不小，但似乎未影響民眾投票意願，北區健行國小投票所仍湧現投票人潮，不少民眾撐傘冒雨投票，選務人員根據過往經驗判斷，投票率應該不低。
“第11屆“立委”及新竹市第11屆市長罷免案”26日舉行投票，投票時間從上午8點到下午4點，全台有24位藍委名列本次罷免投票對象，共開設5947處投票所，預計晚間6點左右能確定罷免結果。
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