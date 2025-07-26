下雨未影響投票意願　台中投票所現人潮

民眾排隊等候投票。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月26日電（記者 方敬為）24位藍委及新竹市長高虹安罷免案投開票今天登場，台中市上午雨勢不小，但似乎未影響民眾投票意願，北區健行國小投票所仍湧現投票人潮，不少民眾撐傘冒雨投票，選務人員根據過往經驗判斷，投票率應該不低。



“第11屆“立委”及新竹市第11屆市長罷免案”26日舉行投票，投票時間從上午8點到下午4點，全台有24位藍委名列本次罷免投票對象，共開設5947處投票所，預計晚間6點左右能確定罷免結果。

