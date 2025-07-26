大罷免後“內閣”改組？卓榮泰：會持續往前走

卓榮泰。(中評社 資料照) 中評社台北7月26日電／全台首次大規模罷免投票今登場，“行政院長”卓榮泰一早就赴內湖三民國中投票，被問及大罷免後可能迎來“內閣”改組一事，卓榮泰表示，各個部會近期都提出了相當多的政策，政務也會持續往前走，今天則是人民行使自己的權利。對於台美關稅談判進度，卓說，行政團隊會全力當鄭副院長的後盾，希望她能成功。



根據《中時新聞網》報導，卓榮泰完受訪表示，今天來履行“中華民國憲法”賦予每一位公民應有的權利跟責任，覺得非常珍惜且喜悅，這更是台灣的驕傲，“希望同胞也能夠珍惜這種權利”，充分的把握時間。



卓榮泰說，昨天他去了台南、嘉義等需要關心的重建地方，看了兩個地方的房屋修繕，也感謝台南的志工服務團、慈濟師兄師姐，幫助很多受災戶進行修繕，政府邀集三大電信公司，檢查台南七股的通訊品質，並希望電信公司能拿出具體誠意，限時完成。



卓榮泰表示，昨天也去看光電板在滯洪池的回收狀況，其中一家效率比較慢的業者，也要求業者能在限期內完成，隨後前往慰問因公殉職的台電員工李元瀚的父母與妻子。



卓榮泰強調，所以昨天一整天都在做該做的事情，各部會這2周都提出相當多的政策，很多政策會持續的進行，所以今天是人民行使自己的權利，政務會持續的往前走。



而鄭麗君與談判團隊正在美國華府，進行新一輪的實體談判，針對台美談判進度，卓榮泰表示，很可惜鄭麗君今天沒有辦法回來投票，不過她所做的努力，也會對“國家”有非常大的貢獻跟影響，“行政院”都全力當她的後盾，支援她所有的行政，和必要的談判工作。