罷免投票“亮票”觸法　趙少康稱一時失誤

趙少康陪同藍委羅智強投票，兩人接受媒體訪問。(照:羅智強提供) 中評社台北7月26日電／大罷免投票今天登場，戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康一早陪同國民黨“立委”羅智強投票，兩人接受完媒體訪問後，然而趙疑太過放鬆，趙少康在投完票、離開圈票區後，直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝。這樣的亮票行為明顯已涉及違反選罷法。趙少康對此回應，一時失誤，不小心露出正面，這是錯誤示範。



綜合台媒報導，趙少康上午投票時，在投完票離開圈票區，竟然直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到走近票匭後，才對折投入，這樣的亮票行為明顯已涉及違反選罷法。趙少康對此回應，不小心把選票的背面當成正面展示了，其實自己“不贊成罷免”立場外界都清楚知道，一時失誤，不小心露出正面，這是錯誤示範。



趙少康上午投票完後強調，盡力就好了，凡是盡心盡力結果交給上帝。不過，外界關注，趙少康投完票離開圈票區後，直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到走近票匭後，才對折投入。此舉恐已涉及違反選罷法。



針對亮票爭議，趙少康表示，今天早上去投票的時候，看到記者拍攝時，不小心把選票的背面當成正面展示了。其實自己“不贊成罷免”立場外界都清楚知道，但一時失誤，不小心露出正面，這是錯誤示範，引發媒體關注，非常不好意思。“今天天氣非常好，還是呼籲大家趕快出門投票，守護我們的民主！”



公職人員選罷法第88條第2項規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人。違者於同法第105條訂有刑事罰則。至此節核屬司法機關權責，如有檢舉案件，選務機關也會移請檢警機關依法辦理。第105條規定，違反第63條第2項或第88條第2項規定或有第65條第項各款情事之一，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。