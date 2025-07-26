張麗善丁學忠投票張嘉郡搞烏龍帶成健保卡

丁學忠與張麗善、張嘉郡一起喊話，呼籲反惡罷。（照:丁學忠辦公室提供） 中評社雲林7月26日電／第一波罷免“立委”、新竹市長案投票今天登場，濁水溪以南唯一的罷免案，雲林縣第一選區中國國民黨籍“立委”丁學忠、張嘉郡及雲林縣長張麗善也到土庫馬光厝投票；不過在虎尾出現了小插曲，同黨“立委”張嘉郡，把身分證帶成健保卡，她對著鏡頭尷尬笑說，因為跑行程，忘了檢查。



綜合台媒報導，雲林今天雖然天氣陰陰的，但至少雨已經停了，民眾陸續出現，投票流程一切順暢。



藍委張嘉郡走進投票所，突然轉身還驚呼一聲，原來是搞了烏龍。尷尬的笑著表示，因為早上跑行程忘記檢查，拿成了健保卡，得趕快回家一趟。張嘉郡說：“早上就去跑行程忘記要帶身分證，結果健保卡不可以，太烏龍了，太烏龍了。”



濁水溪以南唯一罷免案，雲林第一選區的國民黨“立委”丁學忠，白色襯衫、運動鞋，裝扮輕便，透露心情也輕鬆。丁學忠說：“昨天大概把這一年分，失眠的分都睡完了，睡得很沉啦。”



同黨籍的雲林縣長張麗善，胸前別上自己的正字標記“日頭花”，一早在土庫馬光厝也完成投票。張麗善表示，趕快回歸怎麼樣推出福國利民的政策，如何讓我們在面臨美國高關稅的情況下，要如何因應。





