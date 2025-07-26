蔣萬安連跑五投票所　最先陪王鴻薇

台北市長蔣萬安陪同藍委王鴻薇（右）投票。(照:王鴻薇臉書) 中評社台北7月26日電／今天是大罷免投票日，中國國民黨籍台北市長蔣萬安陪同台北市5名國民黨“立委”投票後，到設在“永安國小”的投票所投票。蔣萬安投完票笑說，心情很好，要趕回去了，二寶還在等他，出門前特別交代說要去兒童新樂園走走。



對於第1位就先陪同藍王鴻薇投票，蔣萬安說，就是時間上的安排。王鴻薇的台北市第三選區，就是蔣萬安與父親蔣孝嚴昔日擔任“立委”的選區，可說是本命區。



蔣萬安一早馬不停蹄陪同投票，他表示連日幾天大雨，看到今天天氣放晴，大家都出來行使公民權就很高興。至於有媒體詢問“對於投票結果要負多大責任？”蔣萬安僅稱“希望大家把握好天氣來行使公民權！”



蔣指出，今天他要陪5位國民黨“立委”投票，也看到很多民眾一早來好好把握這個好天氣，然後來行使公民權，我們很高興，心情很愉快。



媒體問及有沒有吃早餐，蔣萬安說，他早上出門很簡單吃2顆茶葉蛋，然後就出門陪著5位委員分別來投票。



王鴻薇表示，非常感謝市長，他真的很忙碌，今天第1個就陪她來投票，所以讓她信心大增，如同市長所說的，我們很幸運，今天天氣很好，所以對很多人有很大意願出來投票，我們還是一樣鼓勵大家踴躍出來投票，剛剛助理也特別提醒她，“委員你身分證有帶吧”，上次出了一個包，所以通通把它帶好，妥妥的，待會就會去投票。



王鴻薇也透露，她等下會跟先生吃早餐，且好多衣服還沒洗，等下要去洗，王說最近都很晚回家，家人都會給她抱抱，“家庭是我最大的支柱”。



媒體詢問李彥秀心情，李表示“很好、很好，沒有下雨，市長很辛苦”，媒體追問有沒有覺得如釋重負的感覺？李彥秀則回，“我們就是努力過了，就這樣，謝謝”，未再多做回應。



蔣萬安補充，今天當然一定是比較放鬆，那我們就平常心，也靜待今天開票之後的結果，所以等一下，幾位委員他們剛前面有投完票，就說也好好休息，也把握時間陪陪家人，“所以我想今天我們就是希望把握好天氣，來行使公民權”，同時也把握這樣的機會，也很涼爽，並不熱，也跟家人一起出來走走。



徐巧芯一早現身投票，被問到今天心情，她表示心情非常好，本來以為會下大雨，沒想到天氣這麼好，“大家會開心的把這天度過！”由於昨（25）日和蔣萬安一同連續掃街掃了2小時突破新紀錄，再加上選前之夜造勢，徐巧芯今日聲音明顯沙啞，她坦言“這個月也真的累到了！回家後打算大睡一覺，睡到明天再醒來，睡醒後其他事情再說吧。”至於選舉結果，徐巧芯自認很有信心。



台北市長蔣萬安最後來到文山區陪“立委”賴士葆到景美國小投票。賴士葆說，心情平常心，強調有信心會過關，更大讚蔣萬安賣力，對於各“立委”的需求都會極力滿足，也希望“市長更旺。”



賴士葆上午10點多在蔣萬安陪同下，來到戶籍地的景美國小投開票所。賴表示，心情平常心，因為有信心會過關。昨天晚上睡得很好，實在太累了；他接著二度直呼“太累了”，也提及自己有跟幕僚談，規畫晚上開設計票中心，怎樣做得好。



首波罷免共25案，包含24位國民黨“立委”及遭停職的新竹市長高虹安，藍委部分包括王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、鄭正鈐、丁學忠、傅崐萁、黃建賓、林沛祥。



24位藍委以及新竹市長高虹安今舉行罷免投票，投票時間從上午8點起至下午4點止，民眾要出門投票前，記得再度確認是否備好投票三寶，包括身份證、印章以及投票通知單。