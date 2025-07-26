大罷免不同意票全面領先！葉元之也安全

台北市罷免王鴻薇開票統計。(照:截自Tvbs直播畫面) 中評社台北7月26日電／24位中國國民黨籍“立委”罷免案、新竹市長高虹安罷免案於今天16時結束投票，各地選委會隨即進行開票。截至17:00，幾乎所有被罷藍委的不同意票均領先，葉元之被視為席位最危險“立委”之一，目前葉的同意、不同意票數為34721、36491，也是領先。其他縣市，均如此。



今天透過罷免案決定能否保住“立委”職務者共24席藍委，包括傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福。另有被停職的新竹市長高虹安。



綜合台媒報導，截至16時30分，據《TVBS》開票結果，王鴻薇、徐巧芯、傅崐萁都已不同意票領先，與同意票的差距近一萬票。另外，目前“中選會”數據仍有多個選區尚未開出，已出現票數的選區包含林沛祥、傅崐萁、黃建賓、丁學忠也都暫以不同意領先。



依據公職人員選罷法第90條，罷免案通過門檻為，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一（25%以上）以上，罷免案即為通過。



另外，若是罷免案未通過，那麼被罷免人的剩餘任期內就不得再提議罷免。



（最終票數須以“中選會”公告為準）