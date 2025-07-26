台中不同意罷免票領先　3藍委將發表談話

台中市3位藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋的不同意票都穩定領先。（照:截自Youtube） 中評社台中7月26日電（記者 方敬為）“第11屆立委及新竹市第11屆市長罷免案”今天下午4點起開票，全台各罷免選區的不同意票均領先同意票，台中市3位藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋的不同意票都穩定領先，國民黨台中市黨部聯合開票中心的支持者歡欣鼓舞，3人預計傍晚5點半將赴黨部發表聯合談話。



24位藍委及新竹市長高虹安罷免案26日投票，投票時間從上午8點到下午4點，全台共開設5947處投票所，台中市有包括第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋罷免案投票，根據正反陣營估票，截至下午2點，廖偉翔投票率約47%、黃健豪48%、羅廷瑋47%，預估總投票率有望超過五成，以非正規選舉而言，投票率不低。



下午4點後陸續開票，全台各罷免選區的不同意票均領先同意票，廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋的不同意票都以5千至9千票的差距穩定領先同意票，現場持續傳來報票數字，各區里投開票所的不同意票數都大於同意票，支持者歡聲雷動。



台中3個藍委先前各界預期羅廷瑋遭罷免的風險較大，但羅廷瑋的不同意票數也仍與同意票有5千多票的差距，廖偉翔不同意票數差距最大，超過同意票9千多票。