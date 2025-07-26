不同意罷免票全面領先　藍營振奮

台北市五名藍委及基隆市一名藍委的票都以不同意罷免領先。(照:截自TVBS直播畫面) 中評社台北7月26日電（記者 張嘉文）24位中國國民黨“立委”與遭停職的新竹市長高虹安罷免案今天進行投開票，下午四點截止投票後，各地陸續進行開票中，由於各區都顯示不同意罷免票領先同意，且領先幅度都不小，讓藍營士氣非常振奮，國民黨主席朱立倫預計在開票結果有個大概結果後，會在黨中央召開記者會進行說明。



今天透過罷免案將決定能否保住“立委”職務者共24席藍委，包括傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福。另有被停職的新竹市長高虹安。



國民黨中央黨部今天沒有比照過去大選模式，在中山廳開設計票中心，但仍有眾多媒體早早就聚集國民黨中央的媒體中心，等待開票結束後的採訪。



據瞭解，朱立倫今天中午也已抵達中央黨部坐鎮，獲知各地陸續傳來領先的好消息，感到欣慰。



截至16時49分，據《TVBS》開票結果，台北市部分除了王鴻薇的不同意票領先在一萬票內，其他四位藍委都已超過一萬票的幅度領先。另外，被視為罷免頭號目標的花蓮傅崐萁也都以不同意票一萬票以上的幅度領先，新北葉元之則僅領先約2千多票，略為危險。