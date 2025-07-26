台東藍委黃健賓反罷成功　開出勝利第一槍

黃建賓是全台藍委最先出面宣布守住席次。(照:黃建賓辦公室提供) 中評社台東7月26日電（記者 張嘉文）被認為最危險選區之一的中國國民黨台東縣“立委”黃建賓罷免案結果出爐，同意罷免票未達門檻，不同意罷免票更大幅領先同意罷免票，罷免案未通過。黃建賓對此出面向鄉親致謝，並表示我們不分顏色，都是同一陣線的人。



黃建賓是全台藍委最先出面宣布守住席次，由於該選區事前因為選票結構問題，被視為危險選區，能夠守住對藍營有重大意義。



黃建賓向全體台東鄉親致謝，“我們一起用選票，表達了我們台東人的共同意志，台東人不要惡鬥，我們要公平、要民生、要和諧”！接著黃建賓感謝國民黨台東縣長饒慶鈴，一直是他最堅定的戰友，以及各地鄉鎮市長、議員、代表、村里長，還有國民黨、民眾黨、甚至民進黨的朋友們共同相挺，不分黨派攜手守護台東。



黃建賓強調，這次台東罷免案結果有兩個指標。第一、同意罷免票沒有過門檻；第二、不同意罷免票大幅領先同意票。這代表台東鄉親非常有智慧，不會被仇恨的政治鬥爭給欺騙，台東人的意志，更絕對不會被特定政黨給操控。



黃建賓也說，台東衹有四種人“家人、朋友、家人的朋友、朋友的家人”，台東的顏色非常多元、有藍天、有白雲、有翠綠的山林。不論這一次罷免大家選擇是什麼，有一件事我們都是一樣的，我們都是台東這片土地的孩子！為了守護台東的美麗海岸線、維持和諧的家園、為了爭取台東公平權益，我們不分顏色，都是同一陣線的人！未來，我們一起繼續努力，要為台東做的事情還有很多，明天，繼續上工！

