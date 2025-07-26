台中3藍委全過關合體謝票　宣布挺過罷免

3位藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋在國民黨台中市黨部，共同宣布挺過罷免海嘯。(中評社 方敬為攝) 中評社台中7月26日電（記者 方敬為）“第11屆立委及新竹市第11屆市長罷免案”今天下午4點起開票，全台各罷免選區的不同意票均領先同意票，台中市3位藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋傍晚5點30分赴國民黨台中市黨部，共同宣布挺過罷免海嘯，並向支持者鞠躬謝票，3人強調，一切仇恨對立就留在投票前，投票過後，大家要團結建設大台中，也呼籲賴清德看清主流民意，勿再政治鬥爭。



24位藍委及新竹市長高虹安罷免案26日投票，投票時間從上午8點到下午4點，全台共開設5947處投票所，台中市有包括第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋罷免案投票，根據正反陣營估票，投票率逼近60%。



截至晚間6點，國民黨台中市黨部聯合開票中心統計，廖偉翔同意罷免7萬7992票、不同意則有9萬8963票；黃健豪同意8萬642票、不同意10萬7864；羅廷瑋同意7萬2293票、不同意8萬4203票。3人一同現身黨部宣布挺過罷免海嘯，並向支持者鞠躬謝票。



根據罷免門檻，廖偉翔的同意罷免票須達8萬4430票、黃健豪須達9萬3587票、羅廷瑋則須6萬9359票，且須高於不同意罷免票數。3人的同意票數均未達門檻，且不同意票數也高於同意票數，自行宣告罷免案不成立。