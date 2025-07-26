反罷免完勝　盧秀燕未現身黨部祝賀僅發聲明

台中市黨部主委顏文正。(中評社 方敬為攝) 中評社台中7月26日電（記者 方敬為）“第11屆立委及新竹市第11屆市長罷免案”今天下午4點起開票，全台各罷免選區的不同意票均領先同意票，台中市3位藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋傍晚5點30分自宣布罷免案不成立。國民黨籍市長盧秀燕外傳表態不選黨主席，未現身黨部祝賀，透過文字發表聲明，強調這是人民勇敢的選擇，呼籲賴清德要消除仇恨、恪遵民意。



對於盧秀燕不選黨主席的傳聞，國民黨台中市黨部主委顏文正表示，“有嗎？”他沒有聽說，因此無法證實。



24位藍委及新竹市長高虹安罷免案26日投票，投票時間從上午8點到下午4點，全台共開設5947處投票所，台中市有包括第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋罷免案投票，根據正反陣營估票，投票率逼近60%。



截至晚間6點，國民黨台中市黨部聯合開票中心統計，廖偉翔同意罷免7萬7992票、不同意則有9萬8963票；黃健豪同意8萬642票、不同意10萬7864；羅廷瑋同意7萬2293票、不同意8萬4203票。3人一同現身黨部宣布挺過罷免海嘯，並向支持者鞠躬謝票。



針對台中3位“立委”罷免案不通過，顏文正轉述盧秀燕文字聲明表示，台中市今天順利完成投票，她要對全體市民家人、所有參與選務及警察同仁表達由衷的感謝。



盧秀燕指出，市民家人勇敢投票，做出選擇，這正是集結眾人之力，匯集成民主力量，他要呼籲，所有從政者都必須恪守民意，尊重人民的選擇。選舉後，所有從政者更應該不分黨派，努力消除仇恨、修復感情，共同促進民眾團結，以民為念，輕政治、重民生、拚經濟，讓“國家”穩健前進。