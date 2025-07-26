罷團褲子全被沖走　蘇一峰點綠營10大敗因

針對大罷免的結果議題，蘇一峰在臉書發文表示看法。(照:蘇一峰臉書) 中評社台北7月26日電／726大罷免開票至今2個半小時，幾乎可以確定民進黨全面潰敗，慘遭25：0完封。對此胸腔科醫師蘇一峰表示，民進黨這次大敗，犀利點出10大敗因，直言確實不是衹有柯建銘要負責，包括基層青鳥跟罷團領銜人都在敗票。



蘇一峰26日晚上在臉書發文“大罷免大失敗，誰該出來負責”，並點出10大敗因：



1.戰線開太多，一次罷一大堆，為罷而大罷免，正當性不足，讓人反感



2.綠貪污不辦，柯文哲硬羈押，還逼死副市長太太



3.幾位罷團領銜人的品德遠低於一般正常人，卻對藍營“立委”高道德檢視，非常可笑！



4.民進黨執政對內搞硬幹對立，對美跪下磕頭毫無膝蓋。



5.新竹弊案不斷，光電弊案不斷；不見檢調出手偵辦抓人。



6.能源政策錯誤，台電錢坑補不完，撒幣光電，電價一直漲，民眾苦哈哈。



7.“行政院”權力失控不受監督，一萬元自己決議不發，被“行政院”任意挪用。



8.颱風救災不力，台南嘉義本命區失守，中北台灣罷免，別人吃麵，南部人喊燒。



9.賴清德與柯建銘搞罷免不敢承認，賴清德團結十講，根本亂講，名叫團結十講其實就是對立。



10.死忠青鳥到處出征，多名台灣人只是自拍被青鳥放上網公審，妨礙大家的生活，激起全台灣討厭青鳥情結。



蘇一峰還轉發日前柯建銘的新聞，當時柯建銘說，若大罷免失敗，不應由他一個人來負責，蘇一峰諷刺“以上10大敗因真的不是柯建銘一個人可以負責。