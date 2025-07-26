蕭旭岑：馬對大罷免結果欣慰　反對仇恨政治

馬英九基金會執行長蕭旭岑。(中評社 資料照片) 中評社台北7月26日電／馬英九基金會執行長蕭旭岑今（26）日表示，馬英九對投票結果表示欣慰，台灣民眾在關鍵時刻展現智慧，拒絕撕裂台灣社會、違反台灣利益的“抗中”路線。這是台灣最真實、最強大的民意，反對仇恨政治，希望兩岸和平。



蕭旭岑表示，開票結果證明，賴清德與罷免方發動的“大罷免”，並不被台灣多數民意接受，儘管罷免方不斷激烈攻擊希望台灣團結的聲音，甚至柯建銘都說出“不罷免就不是台灣人”這樣離譜的話，但沈默的多數台灣人，站出來拒絕了這些反智、霸凌的行徑。



蕭旭岑指出，這次“大罷免大失敗”，重要原因也是“理性綠”的抬頭，例如親綠學者顏厥安等。當台灣人看到曹興誠、柯建銘、八囧、閩南狼變成“台灣價值”的代表，能夠不反感、不害怕嗎？他不相信民進黨內的進步力量，會接受讓這些面孔代表綠營。



蕭旭岑也建議賴清德要警惕，這一年多來，大家只看到賴清德被柯建銘“領導”，包括柯建銘可以任意否決賴清德提名的大法官人選，甚至主導“大罷免”，到底賴清德還是柯建銘是真正的最高領導人？他提醒賴清德，應該真正回頭接受多數民意，嘗試以“元首”高度，真正推動朝野合作，真正團結“國人”。