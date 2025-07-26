罷免失敗下台？林右昌：公民運動非政黨對決

大罷免結果失利，民進黨秘書長林右昌與黨團的幹事長吳思瑤出席記者會說明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月26日電（記者 黃筱筠）綠營與罷團合作的大罷免完成開票，24席藍委與停職中的新竹市長高虹安罷免案皆 未過關。民進黨秘書長林右昌傍晚舉行記者會表示，今天的罷免投票是民主史上史無前例的公民運動，這並非政黨對決的選舉，也不能被矮化、簡化為政黨之間的勝負，而是偉大公民力量的展現。



對於大罷免失敗結果，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤則眼眶泛紅。



被問到黨主席賴清德、秘書長等是否要請辭負責，以及“內閣”是否要改組？林右昌則說，這是一場台灣民主史上從來沒有碰過的公民行動，史無前例，請勿窄化成政黨對決，也不要扭曲為政黨之間的勝負。當然競爭的中國民黨一直想扭曲成政黨惡鬥，但實際上本質並非如此，請不要這樣想、這樣看待，這樣公民團體和無數志工都會對不起他們。



林右昌致詞強調，今天罷免投票，是台灣民主史上，史無前例的公民運動，這不但是“憲法”所保障人民表達意見的重要方式，也是公民的基本權力。民主進步黨要感謝每一位走進投票所的民眾，無論您的選擇為何，都充分表達了你的意見。



他表示，這場前所未有的公民行動，是基於對“國家”的愛，對台灣的愛，是因為“反共護台”而起，他要代表民進黨向所有公民團體與所有無私無我的志工們表達最高的敬意。各位的行動，已再次為台灣的民主寫下歷史，這並非政黨對決的選舉，也不能被矮化、簡化為政黨之間的勝負，而是偉大公民力量的展現。



林右昌說，投票結果已經出來，我們虛心接受。也期待所有政黨，包括民進黨在內，都能從這個過程中得到反思與重新出發的機會。民進黨身為執政黨，我們會繼續維護民主，捍衛“主權”，我們也有責任審慎省思社會反應，盡速調整步伐，努力回應人民的期待。

