民眾黨：台灣人民用選票重重地打臉賴清德

民眾黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北7月26日電／今天是首波24名中國國民黨籍“立委”及新竹市長高虹安罷免案投票日，歷經1.5小時的開票，罷免案皆不同意罷免。對此，台灣民眾黨發表聲明表示，今天，台灣人民再一次透過民主寫下歷史，這個結果也再次提醒朝野政黨、更向世界宣告：這個“國家”的未來，掌握在全體台灣人民手中。



民眾黨指出，這一次，台灣人民用選票清楚地告訴民進黨，我們拒絕一黨獨大的“國會”；台灣人民用選票重重地打臉賴清德，我們拒絕台灣走回專制獨裁。台灣人民的聲音清楚而宏亮：請“賴政府”尊重多數民意、好好認真做事，立刻停止造謠抹黑、散布仇恨、製造恐慌，人民需要的是做實事的政府，人民不需要一個專搞鬥爭的執政黨。



民眾黨說，謝謝每一位出門投票的支持者們，我們一起幫柯文哲主席守住了他的故鄉，用選票肯定了高虹安市長和邱臣遠代理市長以及全體市府團隊在市政上的優異表現；尤其要感謝全體志工夥伴和小草們，過去這段時間以來，你們不畏艱難、不懼風雨，用無比的熱情與堅持，成為我們最穩固的後盾。最要感謝的，是每一位出門投票的台灣人民，我們或許有不一樣的想法，但我們都是這個生命共同體的一份子，今天，我們攜手守住了台灣的民主自由。



民眾黨表示，這段時間以來，民進黨以大惡罷為名，散布謠言、恣意抹黑，藉以動員仇恨，導致人民彼此仇視、猜忌，加劇社會嚴重撕裂，讓台灣社會付出了難以計算的巨大成本。執政黨如此的荒唐作為，應受到最嚴厲的譴責。尤有甚者，民進黨為了恫嚇異議者，不惜將政治黑手伸入司法，以不符比例原則的辦案手段，打壓一切反對的聲音，致使人民對司法的信任土崩瓦解。綠色恐怖壟罩全台，法西斯的幽魂盤踞在這座島嶼的上空。此等嚴重傷害台灣民主法治的劣行，執政黨必須負起最嚴肅的政治責任。



民眾黨指出，對於發動這場撕裂社會、製造仇恨的大惡罷，賴清德應立即出面向全體人民道歉；而在過去這段時間，嚴重違反行政中立、濫用行政資源助攻大惡罷的卓榮泰“內閣”，亦應立即解散下台，全面改組，此一倒行逆施的執政團隊，早已失去人民的信任。在大惡罷中扮演關鍵角色的柯建銘，更應知所進退，別再繼續傷害台灣、禍亂“國會”、破壞民主。



民眾黨表示，此時此刻，台灣正面臨國內外空前嚴峻的挑戰，我們已沒有任何荒廢“國政”的空間，更沒有在同胞裡製造敵人的本錢，每多過去一天，台灣就失去一分機會，我們已經沒有時間再蹉跎了。今年年初，我們曾語重心長勸告賴清德，請以台灣為念，以蒼生為念。當時，這個誠懇的呼籲，賴清德聽不進去；現在，我希望賴清德能夠聽得進去。我們雖然分屬不同政黨，但是，愛這個“國家”的心，應該是一樣的，我們也都應該謙卑地傾聽民意，努力地為人民工作。



民眾黨提出呼籲，為了“國家”，為了人民，我們希望賴清德能夠真心認錯、虛心檢討，誠實面對自己與執政團隊的過錯，努力修補仇恨對立後的傷痕，停止再用司法檢調追殺在野黨。過了今晚，社會撕裂的修復工程應立即展開，讓我們以共同的命運為念、以共同的未來為念。“國家”不能繼續分裂，台灣民眾黨始終願意敞開雙臂，與朝野各政黨攜手合作，推動“福國利民”的政策，實踐對人民的承諾。我們也會繼續秉持柯文哲主席教導我們的價值，將“國家利益”置於政黨利益與個人利益之前，每天認真工作，為全民謀福。



天佑吾民，天佑吾土，天佑“福爾摩沙”！