韓國瑜：期盼無差別罷免　只是民主意外

針對大罷免結果，韓國瑜在臉書發文感謝支持者。(照:韓國瑜臉書) 中評社台北7月26日電／大罷免大失敗！最終24位中國國民黨籍“立委”與新竹市長高虹安罷免案皆不通過。這段期間拚命輔選的“立法院長”韓國瑜表示，罷免投票的結果底定，面對無差別的罷免波瀾，衷心期盼這只能是民主歷程的一次意外、而不能是常態，否則會是對台灣自由民主“憲政秩序”最沉重的攻擊。



韓國瑜26日晚間在臉書發文表示，謝謝大家這段時間裡保護民主的堅持與信任，謝謝選民的智慧和勇氣，國民黨和民眾黨的縣市長委員們辛苦了。



韓國瑜強調，一年半前透過選舉，選民早就給出明智的抉擇，所以選出“立法委員”代議、契約四年，監督執政、制衡行政。身為院長，這一屆的委員不分黨派，每一位都是他的同仁，四年的任期間少了任何一位都不樂見、都是辜負對自己選民的承諾與付託。



韓國瑜說，紛擾暫時停歇，過關，就繼續做好本來就在履約的崗位上服務選民。希望風波過後，平息政治的攻訐，讓民意上達制衡執政，讓朝野真正摒棄歧見、共同正視台灣在國際競爭的衝擊，共同尋找解方一起努力。祝福仍陷困擾的七位同仁823順利克服難關，祝福民主健全發展，也祝福台灣的明天越來越好，大家辛苦了。