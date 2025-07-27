中評專論：最新民意浮現　賴清德路線潰敗

綠營推動的大罷免大失敗，一席都沒罷掉。圖為三位台中市藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋在國民黨台中市黨部，共同宣布挺過罷免海嘯。(中評社 方敬為攝) 中評社台北7月27日電（評論員 林淑玲）被外媒形容為“全球最狂”的台灣大罷免終於揭曉，24席藍委與停職中的新竹市長高虹安罷免案一席都沒通過。民進黨與罷團大罷免大失敗，輸到何其難看！



民進黨將此罷免案定位為“抗中”，傾全黨之力投入，罷免失利象徵賴清德路線重大失敗，賴讓自己提前跛腳，在民進黨內也將面臨其它派系挑戰，他已很難再好好做剩下的任期了。



賴清德2024大選僅以四成選票當選，“立法院”未過半，雙少數執政。他卻拒絕妥協，以莫須有的“親中賣台”罪名推動史無前例的無差別罷免卻慘敗。接下來的政局已不止是原地踏步，國民黨歷經司法整肅後還能守住藍委席次，藍白接下來勢必更加強硬，賴清德“抗中”路線被否定後，如果還想不顧民意更加強硬，將在未來選舉被反噬，台灣也會更動盪。



這次綠營罷免案的潰敗，有以下四點可觀察。



第一是，搞到過頭，惹民眾強烈反感。台灣民代法定四年一任，本屆藍委去年才當選，並沒有什麼貪贓枉法的事發生，民進黨僅是因為輸不起，想要更多席次就結合罷團推大罷免，他們提出的“罪名”不論是亂刪預算、“親中賣台”等，沒有一項有說服力。



在推大罷免期間，綠營與罷團無止盡的醜化、污名化、抹紅、抹黑這些藍委，諸如散發嘴歪眼斜、挖掉眼睛的照片，謊言滿天的宣傳品，官方也都容許，民眾都看在眼裡。昨天罷免投票，投票率堪稱史上最高，許多看不下去的民眾最後都衝出來了。



不論是社會和政治都有一條線，綠營與罷團踩了人性的紅線。投票前夕，多金的罷團四處派發許多宣傳品，包括印有藍委醜照的面紙、礦泉水、扇子等，在捷運站、市場很多人都拒拿。罷團挑戰了善良社會的運作，踩踏台灣人的智慧，民進黨儘管躲在罷團後面，所有的一切他們必須概括承受。