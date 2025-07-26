綠營調整路線？吳思瑤：依舊堅守立場

吳思瑤出席民進黨記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月26日電（記者 黃筱筠）大罷免失敗，是否單位未來藍白陣營在“國會”更加犀利，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，我們永遠敞開雙臂，橄欖枝會一直遞，在“立法院”種橄欖樹，希望在野黨正視。但很多違反“憲法”底線、“國家利益”的議案，希望在野傾聽“國家”民意。這些按下暫停鍵的案子，希望他們再行檢視才提出，民進黨團會沉著扛下責任，會勇於面對。



大罷免結果大致底定，確定力保24席藍委與遭停職新竹市長高虹安後，民進黨中央召開記者會，由秘書長林右昌、黨團幹事長吳思瑤召開記者會。



對於後續黨團人事是否異動？以及“立院”攻防如何應對？吳思瑤說，這是一場公民運動，不需要跟政黨之間畫上等號，黨團未來在“立院”的運作依舊會堅守立場、堅持“立法院”的民主原則不容戕害，當然各項議題上，只要對“國家”有利的民生法案，過去到現在執政黨團都是站在合作溝通對話的角度。



她也強調，長期以來也這麼努力，但爭議性法案如果傷及“國家利益”、危及“國家安全”，依舊會展現戰鬥力，捍衛“憲法”捍衛“國家”。很多議題在新的未來，現在只是罷免的狀況，未來還有823投票，民進黨團不會改變，捍衛“國家主權”、“憲法”精神的立場跟角度，也不放棄跟在野黨溝通對話。



吳思瑤也說，執政團隊與在野黨溝通對話，是我們企望跟嘗試的行動。大家可看賴清德召集台灣“憲政”史第一次院際協調，為瞭解總預算被“立法院”惡砍困境，這是史上第一次。當然賴清德也希望“國安”議題跟在野黨分享資訊。



她表示，同樣民進黨團對於民生議案，或者一些政黨立場不同、有爭議的案子，只要依循“立法院”民主原則、循程序正義，民主在“立法院”就是要討論。我們期待善意、溝通對話合作，但依循民主原則的底線我們要捍衛。



吳思瑤表示，提出的議案要恪遵“憲法”規範，這原則下我們各項政黨合作對話，我們永遠敞開雙臂，橄欖枝一直遞，在“立法院”種橄欖樹，希望在野黨正視。