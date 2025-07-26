完封大罷免！朱立倫：賴應衷心向人民道歉

大罷免完封！朱立倫發表講話。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北7月26日電（記者 張嘉文）由綠營發動的大罷免今天投開票，24位中國國民黨“立委”與遭停職的新竹市長高虹安罷免案全數未通過，遭完封。國民黨主席朱立倫今晚在中央黨部發表談話表示，感謝全台偉大人民發揮成熟民主，用選票證明任何人不能夠翻桌重選，不能夠選輸還要搞大惡罷，不能想要一黨獨大、破壞民主。



朱立倫也提到，賴清德應該站出來，衷心向台灣人民道歉，好好反省檢討，怎麼樣在全世界拚經濟，關稅貿易戰的時候，台灣要怎麼辦，要做什麼事情，才能在這場最大挑戰當中共同渡過難關，不要再有政治惡鬥的念頭。



朱立倫說，最重要的是，所有台灣人民選擇了安定，表達了政府應該好好做事，而不是搞惡鬥，今天的結果並不是任何政黨的輸贏，而是台灣人民的大勝利。



由於事前有媒體報導朱立倫可以在記者會上順勢針對黨主席選舉表態不再連任，盼順利交棒的立場，但最終朱並未針對此事提及。



朱立倫今天晚上在綠營大罷免失敗局面底定後，於中央黨部中山廳召開記者會發表談話，包括副主席連勝文、黨秘書長黃健庭等幹部陪同，加上台北市五位挺過罷免難關的藍委王鴻薇、羅智強、李彥秀、徐巧芯和賴士葆及多位不分區“立委”都出席。眾人士氣相當高昂，臉上也多是欣慰神情。



朱立倫表示，更重要的是，全世界都在看，到底民主可以用這樣方式來翻盤嗎？打掉在野黨嗎？台灣人民證明的我們成熟，我們是偉大的，他感謝台灣人民的選擇，但是8月23日還有7位國民黨“立委”還要面臨大惡罷，他衷心期待，這場政治鬧劇到此為止，台灣不要再內耗，不要再搞政治惡鬥，好好拚經濟、做事情，這才是全民之福。



朱立倫也說，在台灣，我們更相信一件事情，沒有人可以被隨便貼愛台灣或者是在賣台灣，不能再搞二分法，我們都是愛台灣的，沒有人可以再被隨意出征，這才是我們所熱愛的台灣多元價值、民主真諦。



朱立倫感謝這次幫忙挺過大罷免的藍營縣市長、馬英九、管中閔和趙少康，以及民眾黨主席黃國昌的全力相助，國民黨“立法院”黨團經過這一戰後，都知道我們不會忘記初衷，不會忘記人民對我們的付託，要拚“福國利民”的法案，每一天都要站在民眾這一邊，我們不畏強權一定站在人民這一邊。