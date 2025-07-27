中評關注：台中抗罷大勝　盧秀燕更上層樓

台中市長盧秀燕積極抗罷免。（中評社 資料照） 中評社台中7月27日電（記者 方敬為）“第11屆“立委”及新竹市第11屆市長罷免案”首波名單26日投開票，全台罷免選區均不通過，台中市在國民黨籍市長盧秀燕領軍反罷免之下，藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋順利挺過罷免海嘯，但823還有另3位藍委罷免案投開票，盧秀燕的挑戰還未完全結束，倘若台中藍委均抗罷成功，盧秀燕可望站穩“藍營一姐”地位，有助更上層樓。



24位藍委及新竹市長高虹安罷免案26日投開票，結果全面被否決，台中市方面盧秀燕在選前3日特別請假投入反罷免，也開出亮麗成績，根據“中選會”公布選舉結果，第四選區藍委廖偉翔同意罷免8萬3812票、不同意則有10萬6534票，投票率56.66%；第五選區黃健豪同意8萬8914票、不同意11萬9540票，投票率55.95%；第六選區羅廷瑋同意7萬4012票、不同意8萬6422票，投票率58.14%。



盧秀燕在投票結果出爐後，未與藍委一同現身國民黨台中市黨部慶賀，而是選擇以書面方式，透過黨部主委顏文正轉述聲明，據了解，是考量台中市8月23日還有第二波罷免案投票，包括第二選區藍委顏寬恒、第三選區楊瓊瓔、第八選區江啟臣，盧秀燕不敢掉以輕心。



雖然726首波罷免案投開票順利挺過罷免風暴，盧秀燕的政治挑戰暫時緩解，但關鍵還是在於，台中市6席藍委必須全面過關，盧才能夠有足夠底氣掌握黨內話語權，且有三個重要指標，能助盧秀燕更上層樓。



首先是，指揮藍白合在台中奏效，成功凝聚非綠選票。該指標已在726罷免案投票當中展現出來，與2024“立委”選舉的票數對照，可以看出這次台中市非綠選票的投票率高於泛綠選票。廖偉翔不同意罷免票達到2024得票數的88.97%，同意票則是綠營選將當年得票數的73.94%；黃健豪不同意票達到2024得票數的88.74%，同意票則是當年綠營選將得票數的82.82%；羅廷瑋相對較低，不同意票達到2024得票數的83.40%，同意票則達到當年綠營選將票數的83.46%。

