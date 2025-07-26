大罷免大失敗！主導者柯建銘稱永不放棄

被視為是大罷免主導者柯建銘，在結果出來後臉書發文。（取自柯建銘臉書） 中評社台北7月26日電／被認為是大罷免主導者的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘26日晚間現身新竹市黨部，深深一鞠躬感謝支持者。他也在臉書上說，永不放棄！Never give up！這段時間與我們一起努力的罷團志工與廣大的台灣人民，我們都盡力了，我們要繼續努力，大家加油！台灣加油！



投票前柯建銘曾說不去投罷免票非台灣人，且認為24席藍委都會被罷免。



柯建銘說，選舉結果我們輸了，是必須尊重必須承認。雖然失敗，我們沒有悲觀的權利。捍衛民主的決心也絕不會改變。也感謝這段時間與我們一起努力的罷團志工與廣大的台灣人民，我們都盡力了。



柯建銘也說，我們要繼續努力，大家加油！台灣加油！真理永遠是真理，價值永遠是價值！大家加油！我們繼續努力！永不放棄！Never give up！



柯建銘在新竹表示，我們必須承認失敗，也必須尊重這個結果，“失敗的人沒有悲觀的權利”，捍衛民主價值、捍衛民主的決心絕對不會改變。他也感謝所有罷免團體及志工朋友的努力，並表示大家已經盡力了。



媒體詢問，是否已與賴清德通過電話？柯建銘表示尚未。媒體追問“接下來在‘立法院′的議事攻防，會有變動嗎？”他回應，“捍衛民主的決心不會改變。”