中評關注：大罷免是一場不同意民進黨的投票

大罷免大失敗之後，民進黨由林右昌與吳思瑤出面召開記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月27日電（記者 黃筱筠）台灣首次大罷免，24席藍委與1席市長都被力保。雖然民進黨最後階段與罷團維持一段距離，但這場大罷免的失敗，仍要把責任歸於民進黨，畢竟選民在投票時，看到的不是罷免團體，而是同意民進黨與不同意民進黨的兩個選項。在大環境不利民進黨執政下，讓民怨攀升，民眾只好走出去投下不同意民進黨的這一票。



這一場史無前例的大罷免，提前迎來賴清德的期中考。過去期中考都是縣市首長選舉，才是對執政黨的期中檢驗，但罷團發起罷免，民進黨在後面當“影武者”，出錢出力，就算最後的造勢活動，民進黨大咖都沒有站上台，但民進黨“立委”們到各地方去站台力挺罷團，強力要罷免藍委，這些都讓民進黨介入這場罷團活動斧鑿斑斑，要說罷免跟民進黨無關，真的很難撇清。



726罷免案決定能否保住“立委”職務者共24席藍委，包括傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福。另有被停職的新竹市長高虹安。最後結果是全部過關。



提及這次大罷免會大失敗，理由可以找出非常多，包括美國至今未公布關稅稅率、丹娜絲風災台南救災復健緩慢、檢調大動作搜索藍營縣市黨部、賴清德“團結十講”、對普發現金1萬元不表態，以及綠營黨內初選提早大內鬥等。



但最終歸因於，民進黨已經執政第9年，執政包袱非常重，加上賴清德上台1年多時間，幾乎沒有推出什麼政策，台灣這一整年處於朝野對抗當中，許多法案在“立法院”通過三讀後，“行政院”數次提出覆議未過，又提“釋憲”等，讓三讀的法案卡在“憲法法庭”，幾乎都無法落實。民眾厭惡惡鬥氣氛，而民眾力保藍委留下來，也說明了民眾希望監督民進黨。

