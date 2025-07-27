中評關注：大罷免大失敗　反中操作走到底了

賴清德可能是此次大罷免大失敗中的關鍵因素之一。（中評社資料照） 中評社台北7月27日電（記者 張嘉文）由綠營發動的大罷免26日投開票，24位中國國民黨“立委”與遭停職的新竹市長高虹安罷免案全數未通過，遭完封。綜觀大罷免大失敗的原因可能有三，其中一個最重要的因素是綠營加上罷團將“反中”牌操作到過於極端，在毫無證據下到處抹紅、扣紅帽，只要不贊同罷免就是“中共同路人”，這樣的“反中”操作已走到了底，讓台灣沉默的多數感到厭惡，完全不想買單。接下來的選舉，綠營這種無極限操作“反中”牌的打法會不會繼續，是接下來可觀察的重點。



此次大罷免出乎外界預料之外，呈現25案全數遭到否決的結果，歸納原因可能有三，一是罷團加上綠營的“反中”牌過於極端，引發了反效果，讓社會出現教訓民進黨的大氛圍；二是過程中賴清德的“團結十講”惹議、風災失言等，讓一直處於守勢的藍委撿到槍；三則是白營助力，民眾黨趁此次投票訴求教訓民進黨，要替被關押的前主席柯文哲出一口氣，這股助力成功幫助藍營衝倒大罷免的氣焰。



這場大規模的罷免藍委行動，從頭到尾罷免方都緊扣“反共護台”主軸，將31席藍委貼上“親中賣台”標籤，更直指他們的各項修法背後都是對岸的指使，要弱化台灣執政者力量等等，因此要發動大罷免來救台灣。而這一套說穿了，就是過往民進黨的“抗中保台”“反中”牌，此次僅是換個名稱而已。



這張牌在去年大選中僅為賴清德守住大約四成的基本盤，在藍白分裂狀況下，即便贏得選舉，但“立法院”綠營並未過半，因此成為雙少數執政的局面。這次大罷免綠營不死心，變本加厲更加使用這張“反中”牌，從大罷免被完封的結果看來，社會大多數的民意對這張“反中”牌已不買單。



這種肅清異己的方式，可能僅剩下喚起深綠支持者的熱情，卻讓中間選民產生強烈反感。在資訊流通快速的今日，這種沒有脈絡、缺乏證據的紅帽操作，難以再如以往發揮群眾煽動效應，反而讓人覺得綠營只剩“反中”老招，已經打到底。

