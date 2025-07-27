中評關注：大罷免失敗賴清德未來領導有危機

這次大罷免結果藍委都沒有被拉下，賴清德未來黨內領導是否會受到影響。（照片：民進黨提供資料照） 中評社台北7月27日電（記者 黃筱筠）這場史上台灣首次大罷免，最後結果藍委與遭停職新竹市長高虹安都被力保，也等於民進黨慘輸。罷免開票結果一出來，蔡英文這次很快就發文，甚至提到，“大家能夠繼續支持賴清德與執政團隊”。蔡這個話是否透露出，她已預言到黨內會不服賴領導。尤其，接下來就是2026縣市長初選，其他非賴派系，特別是英系，勢必會有動作質疑賴的提名，若2026選舉結果不利，那接著就是直接影響賴2028連任路。



大罷免遍地開花，首波罷免名單共有25選區，其中包括24名國民黨籍“立委”以及無黨籍新竹市長高虹安。而在26日投開票之後，確定這些席次都獲得力保，民進黨慘輸。



蔡英文對於大罷免的表態，一直等到了投票前兩天才在臉書發文，但也語帶保留，並未寫下同意罷免或是大罷免大成功的口號，對此外界解讀蔡英文是擔心大罷免失利後被追責，才會寫下保留空間的罷免表態。但罷免結果大致底定後，“中選會”都還沒有公布最後結果時，蔡英文就第一時間發文，並且提及希望“大家能夠繼續支持賴清德‘總統’與執政團隊”。



當民進黨刻意與罷免團體切割時，並未將罷免結果攬在身上時，蔡英文的發文凸顯了，罷免與賴清德、執政團隊的關係不可分割。才要大家在投票後，繼續支持賴清德與執政團隊。



蔡英文還說了，台灣面臨的內、外挑戰與威脅依然非常多，比起任何國家都更加困難，但是越是困難的時候，我們越要團結。這個話語也透露，既然首波大罷免都看到結果了，民進黨不應再繼續搞第二波罷免，要趕緊做正事。

