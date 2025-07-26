游盈隆：大罷免大失敗　賴清德不要誤判形勢

游盈隆臉書發文。（取自游盈隆臉書） 中評社台北7月26日電／台灣民意基金會董事長游盈隆26日晚間在臉書上表示，這樣的結果再度傳達一個清楚的訊息，那就是，台灣主流民意強烈反對大罷免。這麼清清如水的民意，“賴政府”和執政的民進黨必須做出適時、適格、適當的回應，否則，不斷誤判形勢，不斷重蹈覆轍，將後患無窮。



他也說，大罷免大衝突後，台灣政治應回歸大和解，大聯合，大改革的正確歷史道路上，才是社會之福，人民之福，“國家”之福。



游盈隆臉書全文如下：



大罷免、大失敗、大槓龜之後



全球矚目的台灣大罷免結果出爐，24個國民黨籍“立委”選區罷免案，沒有一席被罷免，24比0，全數安全過關。罷團與綠營期待的【大罷免，大成功】沒出現，反而被【大罷免，大槓龜】取代，一個非常戲劇性、非常與直覺相反的收場。



這樣的結果再度傳達一個清楚的訊息，那就是，台灣主流民意強烈反對大罷免。這麼清清如水的民意，“賴政府”和執政的民進黨必須做出適時、適格、適當的回應，否則，不斷誤判形勢，不斷重蹈覆轍，將後患無窮。



大罷免已經結束，不必再寄望823第二波出現奇蹟，第二波結果一樣是7比0，現在就可確定。大罷免作為一個政治現象或歷史現象，其實不難理解，它是過去18個月台灣朝野空前政治惡鬥的副產品、衍生物。不老老實實地追本溯源，是無法找出問題的根源，對症下藥的。



一言以蔽之，大罷免是一個群眾運動，是賴清德上任後，民進黨在“國會”一連串失敗後，所激起的廣大民進黨支持者自發性的集體行動。



我打從今年一月，就開始注意柯建銘總召的大罷免倡議及其後續發展。我曾用不同的方式公開提醒，包括：大罷免是南柯一夢；大罷免終究是一場鬧劇；大罷免生雞蛋無，放雞屎有（台語）；大罷免沒有正當性；全面性無差別大罷免正當性不足，客觀上也做不到，徒增紛擾；大罷免沒有贏家；要化解憲政僵局，大罷免可能是現行“憲政”體制最後一招，但也是衝撞最激烈、最撕裂社會、社會成本最高、也最沒有效率的一招，等等。現在大罷免結束了，回頭看看來時路，是多麼的瘋狂、濫情與不切實際。



現在就是台灣社會針對大罷免始末，做全面反省、檢討與究責的時候。不要濫情、不要蓄意逃避責任。好好反省、好好檢討、好好究責，至少一個月；否則，朝野政黨要如何從中獲取經驗教訓，“國家”與社會要如何以最快速度重新步上正軌，大步向前。



今天傍晚，當大罷免結果出爐時，在野黨政治人物發表感言時，感性的期盼台灣社會應該從衝突走向和解。我覺得這或許是大罷免強烈衝撞後，一個較可喜的現象。



大罷免大衝突後，台灣政治應回歸【大和解，大聯合，大改革】的正確歷史道路上，才是社會之福，人民之福，“國家”之福。

