中評關注：大罷免失敗　藍白將更衝撞綠執政

綠營不正視少數執政的困境，挺過罷免的藍委們將更能放開手腳進行衝撞。（中評社資料照） 中評社台北7月27日電（記者 張嘉文）由綠營發動的大罷免26日投開票，24位中國國民黨“立委”與遭停職的新竹市長高虹安罷免案全數未通過，遭完封。此結果不但未能達成率營原本期待的扭轉在野勢力，透過這次投票的新民意，國民黨可能更有底氣結合同為在野的民眾黨，更強硬衝撞民進黨的少數執政，接下來的朝野關係恐怕更加撕裂，施政步步艱難。



目前“立法院”113席“立委”中，國民黨取得52席、民進黨有51席、民眾黨有8席、無黨籍2席（加入國民黨團運作）。7月26日已進行了24席藍委和新竹市長高虹安的罷免選舉，全數遭到否決；第二波罷免選舉也將在8月23日舉行，另有7件藍委罷免案，將在當天和“重啟核三公投”一同進行投票。加總共有31席藍委遭到罷免。



民進黨原本期待透過此次的大罷免，改變“國會”席次，甚至罷免方曾樂觀評估可望罷掉藍委10席以上為高標，低標也可能有6席左右，都有望讓綠營重新回到“國會”單獨過半、完全執政的機會。



但最終大罷免遭遇大失敗的結局，意味著民進黨不但錯失上述的機會，更可能進一步強化在野陣營代表最新且是多數民意的政治正當性。



這些從國民黨“立法院”黨團書記長、挺過罷免的台北藍委王鴻薇，在26日對媒體強調，希望此次大罷免被否決後，“賴政府”能正視在野黨主推的法案，尤其是最新通過的普發現金一萬元能盡快實施。

