中評關注：白展現實力　下步是核三延役公投

黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北7月28日電（記者 鄭羿菲）726大罷免綠營全軍覆沒。民眾黨保住停職中的新竹市長高虹安，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘要如何負責外界都在看。台北5席、台中3席藍委全數保住，更是藍白合作壓制綠的成績，接下來的2026、2028藍白合有無限可能。



民進黨推動“大罷免”源自於柯建銘2025年初在臉書拋出“雙罷”，罷免高虹安案正是檢驗新竹市民對柯建銘的指標，罷免高虹安案最終結果是不同意罷免12萬3483票，遠勝過同意罷免的8萬6291票，且不同意罷免票也多過高虹安2022新竹市長選戰的9萬8121票，相差了2萬5632票。



高虹安涉嫌於“立委”任內詐領助理費案，台北地方法院去年7月依貪污治罪條例等罪判7年4月徒刑，褫奪公權4年，因此被停職，並退出民眾黨。在這麼艱困情況下，她這次抗罷獲民眾黨主席黃國昌、中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜等大咖力挺，藍白重點是在對抗民進黨、為民眾黨保住柯文哲故鄉新竹市。



高虹安獲得的不同意罷免票竟比她2022當選市長還高，除了是對賴清德執政的不滿、對柯建銘推大罷免的否定，更是對民眾黨、柯文哲的力挺。



高虹安罷免案未通過，代表著新竹在地民眾不認同柯建銘這位深耕新竹數十年的政治人物。這次罷免高虹安領銜人戴振博是柯建銘特助，發言人林志潔也是柯建銘去年力挺參選“立委”的候選人。罷高案與柯建銘脫不了關係。



此次大罷免投票，有7席藍委的不同意罷免票，比起2024年選舉得票還高，代表“藍白合”在面對2026地方選舉，甚至是2028大選，只要能談妥合作條件，都能有無限的可能。此次白傾巢而出助藍抗罷，下一個藍白合作觀察點就是民眾黨推動的823“核三延役公投”案，這也是藍白基層合作的再一次磨合。

