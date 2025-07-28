中評關注：新竹綠營三大致命錯誤　雙罷潰敗

新竹綠營犯了三大致命錯誤，讓此次新竹雙罷大潰敗。（中評社 資料照） 中評社新竹7月28日電（記者 盧誠輝）由綠營發動的大罷免大失敗收場，24位中國國民黨“立委”與停職中的新竹市長高虹安罷免案全數未通過。新竹市雙罷高虹安、藍委鄭正鈐更分別拿下12.4萬、11.9萬張不同意罷免票，都超越兩人在2022和2024的當選票數，廣大民意用選票讓新竹雙罷大潰敗，三主因恐是關鍵。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出民眾黨，目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理。



高虹安此次共拿下全台最高的12萬4360張不同意罷免票數，比她在2022新竹市長選舉獲得的9萬8121張選票還要多出2萬6239票。鄭正鈐也拿下11萬9305張不同意罷免票數，比他在2024“立委”選舉拿下的9萬2014票還要多出2萬7291票。最後兩人罷免案都遭否決未通過。



探索原因可以發現，新竹綠營犯了包括罷免看板鋪天蓋地引反感、錯誤政治操作挑戰選民智商、同溫層太厚而不自知等三大致命錯誤，才會讓此次新竹雙罷大潰敗。



第一，新竹綠營早在4月底第二階段罷免連署後期，就開始砸大錢在新竹市各大街小巷懸掛看板聲稱，“本月底前，二階連署若沒成功，台灣就淪陷，大家財產變0，罷免賣台‘亡國’的鄭正鈐，罷免貪污犯的高虹安，請大家衝出來連署！”來衝連署書數量。



當時新竹雙罷團體選擇蓋牌不願公布連署數量，一度讓新竹藍白陣營質疑是否是因連署狀況不如預期才蓋牌？但幾天後，新竹罷團卻送出逾5萬份的高虹安、鄭正鈐第二階段連署書，分別達兩人連署門檻的146%和150%。新竹罷團當時還開心宣稱是全台灣送件數量最多的罷免選區。