823罷免曹興誠不玩了　喊讓民進黨去努力

聯電創辦人曹興誠出錢出力推動大罷免，卻全軍覆沒。(中評社 資料照) 中評社台北7月27日電／大罷免大失敗！聯電創辦人曹興誠27日臉書發文指出，對於8月23日罷免，“我勸大家放下，讓民進黨去努力吧”，那是藍綠對決的仗，志工團體打不起；民進黨只想當不用負責的“側翼”，志工團結起來，以後有許多“保家衛國”的事可以做，此刻不必為民進黨耗盡所有能量。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，對於曹興誠這段時間付出的心力與貢獻，獻上最高謝意與敬意；事實上，曹興誠的個人期待三階就是民進黨要承擔，不是現在才說8月23日罷免投票是民進黨的責任。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



出錢出力推動大罷免卻慘敗的曹興誠今天透過臉書以“再給志工們的信”為題發文指出，去藍營地盤罷免藍營“立委”，本來就是近乎不可能的任務，他在24個區域二階連署完成後，就公開表示罷團已經成功，但能力也已耗竭，此後就是藍綠對決，因此三、四階應該由民進黨接手，後來民進黨只想當不用負責的“側翼”，他就已經感到不妙。他表示，為避免志工們失望，他只好繼續擔任3號志工，明知不可為而為之，想想也不過是提供一些資金，被糟蹋、誹謗、污衊而已，他都承受得起。



曹興誠指出，昨天罷免未成，他心裡超級平靜，對學禪的人而言，得失之心都是“妄念”，得了代表更多的責任與煩惱；未得，煩惱就此中斷，心中反而雲淡風輕。人生重在過程，不在成果，人最後都要兩手空空回歸塵土，所以重點在是否真的愛過、活過。



曹興誠說，過去一年多來，他有幸和大家一起努力、宣講、歡呼，活的無比充實，他們喚起“反共”意識、忍讓羞辱，也建立深厚友誼，“贏了這麼多，我們哪有輸”。至於8月23日罷免，“我勸大家放下，讓民進黨去努力吧”，那是藍綠對決的仗，志工團體打不起，那也是民進黨翻轉“國會”最後的機會，責任重大，志工團體承擔不起；志工團結起來，以後有許多“保家衛國”的事可以做，此刻不必為民進黨耗盡所有能量。

