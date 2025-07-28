中評關注：完封大罷免撩動了朱連任的心？

國民黨主席朱立倫26日在完封大罷免，保住24席藍委後，在黨中央發表談話。（中評社資料照） 中評社台北7月28日電（記者 張嘉文）綠營發動的大罷免大失敗後，中國國民黨焦點轉移至黨主席改選。日前曾傳出主席朱立倫26日晚上罷免結果底定後將宣布交棒立場，但並未發生。中間轉折為何，特別耐人尋味，是否完封大罷免撩動了朱爭取連任的心？接下來的發展就值得特別關注。



26日除了傳出朱立倫有意交棒消息，同一時間媒體也報導，黨籍台中市長盧秀燕並無意參選主席，由於這兩個訊息完全無交集點，讓藍營內部議論紛紛。但後續盧團隊則私下澄清，尚未決定是否參與主席選舉，不知道該消息從何而來。某程度也看出盧秀燕對於主席選舉一事，正陷入天人交戰的階段，畢竟進退都影響其接下來的政治路發展，無法不謹慎再三。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



國民黨組發會預計在30日提出黨主席選舉辦法與時程，送中常會通過。



由於第二波罷免投票本就是藍營優勢區，加上核三重啟公投是由民眾黨主要推動，當天的罷免投票顯然除了藍營基本盤，更能再次激發白營的力量相挺，所以此次綠營發動的大罷免，敗局幾乎底定。



這樣的成績當然牽動到接下來的國民黨主席選舉發展，照一般政黨的正常運作，現任主席帶領大家挺過這次的難關，理當沒有不爭取連任的道理，只是這樣的邏輯似乎無法套用到朱立倫身上。